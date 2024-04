Unghie gommalacca: cosa sono e in cosa si differenziano dal gel

N e senti parlare sempre più spesso, ma in che cosa consiste la manicure con la gommalacca? Ed è davvero più delicata del gel? Ecco tutto quello che devi sapere

Ti sarà capitato di sentirti proporre di fare una manicure con la gommalacca. Ti starai chiedendo la differenza con quella in gel. Entrambe sembrano fresche e lucenti, oltre che resistenti alle scheggiature. Ma qual è la differenza?

Che cosa è la gommalacca

La gommalacca è un ibrido tra smalto semipermanente e smalto tradizionale. Può durare da 14 giorni in su. Ha una finitura lucida, è facile e veloce da rimuovere e ha moltissime tonalità tra cui scegliere. A differenza del normale smalto, ha una base acrilica che si attiva e si indurisce sotto una lampada UV, ma è più morbida del gel.

Qual è la differenza tra unghie gommalacca e gel

A guardare il risultato sulle unghie, la differenza non sembra evidente. Tuttavia, la gommalacca tende a essere leggermente più morbida, e anche le tonalità differiscono.

La differenza principale sta nella rimozione. Mentre la maggior parte degli smalti semipermanenti richiede la limatura e talvolta venti minuti di ammollo, la gommalacca può essere rimossa in circa cinque minuti, a seconda della finitura utilizzata. Questo perché la formula contiene minuscoli tunnel microscopici in tutto lo smalto. Al momento della rimozione, il solvente può penetrare attraverso questi minuscoli tunnel fino allo strato di base per staccarlo dall’unghia senza raschiare e forzare.

Di cosa è fatta la gommalacca

Sia gli smalti gel che quelli a gommalacca hanno una base acrilica. Gli smalti semipermanenti sono realizzati con un mix di monomeri acrilici che si combinano e si induriscono sotto una luce UV. La gommalacca funziona in modo simile, ma combina un mix di smalto semipermanente e smalto tradizionale. Il risultato è una manicure più sottile del normale smalto semipermanente, ma più dura dello smalto normale.

Vantaggi delle unghie gommalacca

La finitura lucida e la lunga tenuta. Le unghie gommalacca sono perfette se devi partire per una vacanza, o hai in vista eventi importanti come un matrimonio, e vuoi una garanzia che la tu manicure durerà.

Svantaggi

Il processo di rimozione sarà, ovviamente, più duro rispetto allo smalto normale. Inoltre, anche se la gommalacca è considerata una delle opzioni più delicate, c’è una possibilità che possa causare danni al letto ungueale, soprattutto se rimossa in modo errato.

Come si applica

Dopo aver eseguito una manicure e aver pulito la lamina ungueale, viene applicata una mano di base e polimerizzata utilizzando una lampada a Led, seguita da due sottili strati di colore e rifinita con una finitura per garantire la longevità. Ogni strato viene polimerizzato con la lampada. Tra le mani di base e le finiture, potrai personalizzare la manicure nel modo che preferisci. Il temo di applicazione dura tra i 45 e i 60 minuti, ma sarà più lungo se si include la nail art.

Quanto dura la gommalacca

Tra i 14 e i 21 giorni, a seconda della base e della finitura scelta.

Gommalacca o gel: qual è più delicato?

Generalmente, la gommalacca è considerata leggermente più delicata sulle unghie. Tuttavia, se hai le unghie fragili o danneggiate, la cosa migliore che puoi fare per mantenerle sane è prenderti una pausa da qualsiasi tipo di smalto e nutrire le tue unghie con un olio ad hoc.