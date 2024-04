Fiori sulle unghie: 7 idee chic per la primavera

S e pensi che le manicure floreali in questa stagione siano un po’ scontate, forse hai dimenticato quanto possano essere speciali e divertenti. Ecco alcune idee che ti sorprenderanno

A primavera tornano i fiori sulle unghie. La cosa ti spaventa, poiché la ritieni poco innovativa? Il fatto che l’idea sia scontata, non significa che le nuove manicure non possano essere speciali o divertenti.

I fiori sono sinonimo delle stagioni più calde perché sono delicati e belli. Vederli sbocciare intorno a noi, ci ispira ad abbracciare la primavera. Quanto, poi, alle manicure con i fiori sulle unghie, c’è da dire che sono “accessibili” a tutte, e in più possono essere personalizzate come preferisci. Infatti, i disegni floreali sono facili da realizzare anche a casa.

Se stai cercando un design per una nail art floreale fai-da-te, sappi che basta avere uno strumento per punteggiare e un buon pennello da pittura per disegnare i tuoi fiori preferiti. Uno smalto con un forte pigmento sarà molto utile per ottenere colori vivaci e nitidi. Altrimenti, puoi sempre chiedere aiuto alla tua nail artist di fiducia. Ecco alcune idee facili da realizzare.

Fiori sulle unghie su uno sfondo dorato

Dedicata a te che ami i fiori, ma vorresti qualcosa di estremamente originale e sorprendente. Lo sfondo d’oro crea un contrasto con i disegni floreali delicati e minimali. Con un mix di bianco, rosa cipria e rosa intenso potresti creare la peonia perfetta.

Vacanza tropicale

Non c’è niente di meglio in primavera che una esplosione di colori. Potresti puntare su un mix di magenta e arancione intenso e completare il tutto con petali floreali bianchi brillanti. L’effetto sarà divertente.

Fiori sulle unghie: bagno al latte

Ricordi la manicure bagno latte di Selena Gomez? Potresti rinnovarla facendovi galleggiare sopra dei fiori. Basta usare una tonalità cremosa e traslucida per la base e i disegni diventeranno ancora più romantici.

Fiori sulle unghie: la vite

Se disegnare petali intricati ti sembra troppo complicato, perché non orientarti sui fiori di vite? Basta dipingere alcuni tratti di un colore brillante a forma di triangolo invertito per imitare i fiori. Collegandoli con una “liana” otterrai un tocco più vintage.

Porcellana

Ricordi le fini decorazioni di alcuni piatti in porcellana cinesi? Imitarle non è mai stato così facile. E l’effetto chic è assicurato.

Piccoli dettagli

Un’idea elegante e poco “invadente”? Una base trasparente con sopra un disegno minimale di rosa. Non passerà inosservato.

French manicure floreale

Se proprio adori i trend minimalisti, potresti propendere per una french manicure. Ma al posto della classica luna bianca, potresti realizzare una vite piena di piccoli fiori. Da copiare.