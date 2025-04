Pensi di averle provate tutte per rinforzare le tue unghie, ma ancora sono fragili e si spezzano? Sicuramente saprai già che partire da un’alimentazione sana è fondamentale. Ma se questo non basta dovresti provare i trattamenti a base di collagene. Come avviene per i prodotti pensati per il viso a base di questa sostanza, anche quelli per la manicure regalano idratazione e un aspetto immediatamente più sano, agendo sulla superficie ungueale. Certo non basta un’applicazione una volta ogni tanto. Per avere risultati dovrai essere costante, in salone oppure a casa.

I benefici del collagene per le unghie

L’organismo produce naturalmente collagene, ma con l’avanzare dell’età la quantità diminuisce. Ciò provoca sulle unghie un progressivo indebolimento: appaiono secche, opache e tendono a sfaldarsi e spezzarsi. Questo senza contare i danni che provocano gli smalti acrilici e la cattiva abitudine, che forse hai anche tu, di staccare da sola il gel. I trattamenti a base di collagene aiutano a prevenire la rottura e a rinforzare le unghie. Inoltre rende la superficie più liscia e uniforme, garantendo anche un risultato migliore nell’applicazione dello smalto.

L’effetto del collagene sulle unghie

Quando applichi il collagene, questo non viene assorbito dall’unghia: le sue molecole sono troppo grandi per passare attraverso la superficie. Crea però una barriera protettiva che riesce a trattenere l’idratazione e allo stesso tempo tiene lontani germi e batteri. Il trattamento, anche se fatto in salone, dura appena qualche giorno ed è necessario applicare anche a casa regolarmente gli smalti specifici.

Quando è utile

I trattamenti al collagene aiutano a curare le tue unghie in varie situazioni. Per esempio se hai rimosso un gel o una ricostruzione in maniera non corretta, potrebbero essere assottigliate e pertanto più soggette a spezzarsi. Anche l’età influisce sulla loro salute e più passano gli anni e più diventano deboli e fragili. Gli stessi effetti li provoca anche una scarsa idratazione.

Non solo smalti, ecco i trattamenti al collagene

In commercio esistono smalti a base di collagene che puoi applicare anche da sola, oppure basi e top coat protettivi da stendere prima e dopo la colorazione che hai scelto per la tua manicure. Puoi trovare in vendita anche oli o impacchi da lasciare agire qualche minuto sull’unghia prima di rimuoverli. E infine le maschere: sono guanti o cappucci per le singole ditta da indossare, e che consentono ai principi attivi di lavorare più in profondità massimizzando il risultato.

Aiutarsi con l’alimentazione per la salute delle unghie

Oltre che applicato direttamente sull’unghia, il collagene può essere integrato nell’alimentazione. Ad esserne maggiormente ricchi sono i cibi di origine animale come pollo, manzo, vitello tacchino e brodo di ossa, oppure salmone, gamberi, sgombro e anguilla. Anche la frutta, ricca di vitamina C, zinco rame, viene in aiuto stimolando l’organismo a incrementare la produzione di collagene. Per questo non dovrai far mancare sulla tua tavola arance, kiwi, aglio e peperoni rossi.

Leggi anche Tornano le unghie olografiche e sono già di tendenza

Leggi anche Le unghie più trendy sono quelle a mandorla russa