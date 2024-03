Un’idea per la testa: i capelli ricci di Zendaya

A lle premiere del film Dune – Parte Due, l'attrice ha attirato i flash dei fotografi sfoggiando una chioma naturale e super mossa che è già diventata virale

I capelli ricci più belli visti finora su un red carpet? Quelli di Zendaya. L’attrice lanciata dalla serie Euphoria, che in questi giorni è impegnata nella promozione del film Dune – Parte Due, ha stupito tutti i suoi fan sfoggiando prima una incredibile treccia XXL e poi i capelli al naturale. E che capelli: riccissimi e lunghissimi.

La treccia XXL di Zendaya

Artefice delle pettinature favolose di Zendaya è l’hair stylist Tai Simon, che si è occupato di fare la treccia lunga oltre le ginocchia che ha colpito tutti al primo red carpet di Dune – Parte Due, dove l’attrice ha anche sfoggiato un bellissimo look smokey eye dorato.

I capelli ricci lunghissimi

In Corea del Sud, invece, ecco che Zendaya ha cambiato completamente hair style e ha sfoggiato i capelli sciolti e ricci, dando così l’idea di imitarla a tante donne stanche del solito caschetto lungo. Ma come erano i capelli ricci di Zendaya?

Sciolti, lunghissimi e con una scriminatura profonda. Un lato dei capelli era ben nascosto dietro l’orecchio. Per completare il look, Zendaya ha sfoggiato un trucco minimale realizzato dal make-up artist Ernesto Casillas, che ha reso la sua pelle luminosa, le labbra lucide, le sopracciglia definite e le guance color pesca. Quanto all’outfit, ha indossato una tuta in pelle rosa pastello rilassata, aperta e con le spalle scoperte.

Le extension di zendaya

Per la premiere di Dune – Parte Due a New York, Zendaya ha nuovamente cambiato pettinatura. Questa volta ha evitato la riga laterale, optando per una scriminatura centrale chic e capelli ricci extra lunghi, abbinati a un sorprendente abito scultoreo della collezione SS24 di Stéphane Rolland e tacchi Jimmy Choo.

Sulla sua pagina Instagram, l’hai stylist Tai Simon ha rivelato che l’acconciatura che sfiora i fianchi è stata in realtà creata utilizzando extension per capelli per ottenere una finitura piena e voluminosa.