Zendaya versione robot sul red carpet di “Dune 2”: le foto

Z endaya sfoggia un look cyborg anni Novanta per la première mondiale di "Dune: Part Two"

Zendaya in versione robot è stata super fotografata a Londra in occasione della première mondiale di “Dune: Part Two”. L’attrice 27enne ha indossato un completo cyborg vintage color argento firmato Thierry Mugler. La pellicola uscirà in Italia il 28 febbraio.

Zendaya sul “tappeto di sabbia” londinese

La co-protagonista dell’attesissimo film si è lasciata immortalare su un tappeto cosparso di sabbia, degna scenografia per annunciare la seconda parte della saga fantascientifica di “Dune”, ispirata all’omonimo romanzo di Frank Herbert. A Londra, accanto a Zendaya, anche gli altri membri del cast, tra cui Timothée Chalamet e il regista canadese Denis Villeneuve.

Un abito dall’archivio Mugler per Zendaya

La tuta da robot argentata sfoggiata da Zendaya proviene direttamente dall’archivio Mugler: faceva parte della collezione couture autunno-inverno 1995 lanciata in occasione del ventesimo anniversario “Cirque d’hiver” della casa di moda francese.

Argento e plexiglass per un look futuribile

La tuta avvolgente della star americana comprendeva inserti in plexiglass trasparente, il tutto abbinato a guanti e tacchi incorporati nell’outfit, naturalmente argentati. Mentre la versione da passerella includeva un copricapo abbinato, l’attrice ha optato per una pettinatura corta ed elegante e una collana di Bulgari.

Il nuovo capitolo di “Dune”

Il nuovo film riprende da dove si era interrotto “Dune” del 2021. Protagonista della storia è sempre Paul Atreides (Timothée Chalamet), che dopo essersi unito a Chani (Zendaya) e agli altri Fremen, medita vendetta contro i cospiratori, che hanno distrutto la sua famiglia. Florence Pugh, una nuova arrivata nel mondo di “Dune” nei panni della figlia dell’Imperatore, interpreta la principessa Irulan con Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha. Stellan Skarsgard, Christopher Walken, Charlotte Rampling e Javier Bardem completano il cast.