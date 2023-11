Acqua profumata per il corpo fai da te: due ricette

L’acqua profumata si differenzia dai profumi per essere più fresca e leggera. È possibile prepararla facilmente anche in casa. Ecco due ricette fai da te che vi consigliamo.

Occorrente prima ricetta

100 ml di acqua minerale o demineralizzata

1 cucchiaino di gel d’aloe vera

30 gocce di un mix di oli essenziali (limone e vaniglia)

flacone con vaporizzatore

Procedimento prima ricetta

Per preparare un’acqua profumata all’all’aloe vera, trasferite l’acqua minerale o demineralizzata e il gel d’aloe vera in una boccetta con vaporizzatore per l’acqua. Poi aggiungete il mix di oli essenziali. Agitate il flacone prima dell’uso per emulsionare il contenuto. Vaporizzare in piccole quantità su polsi, collo, nuca.

Occorrente seconda ricetta

150 ml di acqua distillata

3 cucchiai di farina di cocco

10 gocce di fragranza di cocco

un flaconcino di conservante Cosgard

colorante

carta da cucina

Procedimento seconda ricetta

Per preparare un’acqua profumata al cocco, versate l’acqua distillata in un pentolino, aggiungete la farina di cocco, mescolate e poi lasciate riposare per circa 15 minuti. Accendete il fuoco a fiamma bassa e dopo 5 minuti dall’ebollizione, lasciate bollire per altri 2 minuti. Filtrate il composto ottenuto così da eliminare la farina e filtrate ulteriormente con l’aiuto della carta da cucina. Aggiungete un po’ di colorante, mescolate e aggiungete il conservante e le gocce di fragranza di cocco.