Conosciamo davvero tutte le potenzialità della fotoprotezione? In ambito scientifico, ad esempio, tutti gli specialisti concordano su un punto: per garantire una protezione solare davvero efficace è indispensabile combinare la fotoprotezione topica con quella orale. In altre parole, una crema con SPF non basta, ci vuole un integratore solare. Quando stendiamo una crema spesso non riusciamo a raggiungere tutte le zone del corpo e di rado la riapplichiamo davvero ogni due ore: così di fatto si ottiene uno schermo parziale dagli UV.

La protezione integrata

Heliocare, marchio spagnolo specializzato in dermatologia, è un pioniere della fotoprotezione grazie a 360° Capsules. Non i classici supplementi a base di carotene da assumere qualche mese prima di andare al mare, noti essenzialmente per intensificare l’abbronzatura; si tratta di booster che si sommano all’azione di creme o altri prodotti solari, potenziandoli. In pratica, sono pensati come protezione aggiuntiva, total body e con un’efficacia misurabile contro i danni del sole.

Come funzionano? La prima cosa da sottolineare è che un integratore, per quanto avanzato, va comunque utilizzato in combinazione con la crema solare. 360° Capsules Plus si attivano circa mezz’ora dopo l’assunzione e hanno un’emivita di 5-6 ore. Ciò significa, ad esempio, che se si assume una capsula (o il blister liquido) alle 11 si può tranquillamente esporsi al sole dalle 12 fino alle 17 con la sicurezza di essere protetti. In pratica, questi integratori offrono una protezione “inside-out”, che si aggiunge a quella esterna, rafforzando i meccanismi di protezione della pelle. Il merito è della tecnologia brevettata Fernblock+, che mixa speciali antiossidanti vegetali (le capsule sono vegane) con vitamine. In particolare il Polipodio leucotomo, una felce sudamericana che si è evoluta per produrre sostanze chimiche che la proteggono dagli effetti dannosi del sole.

Heliocare 360° Capsule (€ 34, in farmacia)

I vantaggi sono moltissimi: proteggono l’intera superficie del corpo e la formula dura a lungo, senza doverci pensare fino al giorno successivo, inoltre contengono ingredienti con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Un particolare non da poco, dal momento che questo significa prevenire i danni del DNA e ridurre il rischio di invecchiamento precoce e altri danni del sole. Non solo: chi soffre di pelle arrossata, irritazioni o dermatiti che si intensificano col sole potrà finalmente trovare sollievo, perché le capsule riducono stress ossidativo e infiammazione cellulare.

L’iniziativa “Cerca il tuo neo 2025” di Heliocare

Anche quest’anno Heliocare presenta “Cerca il tuo neo 2025”, la terza edizione del tour che ha come obiettivo proprio quello di offrire visite di controllo dei nei gratuite al fine di sensibilizzare la popolazione sui rischi di una mancata prevenzione e di una scorretta esposizione al sole. A partire dal 4 maggio, una clinica dermatologica mobile si metterà in viaggio per attraversare l’Italia offrendo screening gratuiti della pelle con l’ausilio della dermatoscopia. Il progetto, in partnership con SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia – toccherà 18 città per 20 giornate al fine di erogare più di 1.500 visite.

Vitamina C da bere: un’alleata inaspettata contro i danni UV

Spesso associamo la Vitamina C al raffreddore, eppure è un jolly valido anche per prevenire i danni del sole, in primis l’iperpigmentazione. Sotto forma di crema, siero, integratore o… shot! Lo shot Alla Frutta di Kloster Kitchen contiene 40 mg di vitamina C per 100 grammi (il 50% della quantità di riferimento per l’assunzione giornaliera) e 12 mg (15%) per shot.

Shot alla frutta di Kloster Kitchen, € 15,90 per 7 boccette su klosterkitchen.de

Oppure Vitamina C Liposimiale al 100%. Cosa significa liposomiale? I liposomi sono piccoli globuli di grasso che racchiudono il principio attivo e lo proteggono dalla decomposizione da parte degli acidi gastrici. Questo significa un assorbimento particolarmente efficace. Vitamina C Liposomiale di Sunday Natural contiene 100% Vitamina C, ne bastano 10 ml (circa un cucchiaino) con acqua o succo di frutta anche più volte al giorno. (La vitamina C dovrebbe essere suddivisa in diverse porzioni nel corso della giornata, perché l’organismo può assumerne solo una certa quantità alla volta. La dose giornaliera di Vitamina C raccomandata dall’EFSA è di 80 mg). Una combo perfetta insieme all’integratore solare.

Vitamina C Liposomiale di Sunday Natural (€ 22,90 su sunday.it)

Integratori solari golosi: cioccolato e caramelle

Finalmente abbiamo una scusa per mangiare il cioccolato: è un antiossidante naturale e Subhelios Choco di Sikelia Ceutical ha ideato un integratore solare, appunto, in formato tavoletta fondente al 55%. La ricetta è arricchita con un complesso di Vitamina C, carotenoidi naturali, licopene, luteina e zeaxantina. La sua funzione? Aiuta a rafforzare le difese cellulari contro lo stress ossidativo indotto dai raggi UV e stimola l’abbronzatura.

Tante anche le soluzioni in formato gummies, come quelli di Nutrimea. Si tratta del classico integratore a base di licopene e rame pensato per scurire il colore della pelle durante la bella stagione. Attenzione quindi: queste due molecole donano naturalmente alla pelle un colorito abbronzato, ma non proteggono dal sole! Selenio e vitamina E sono invece aggiunti per le loro proprietà antiossidanti. Il punto forte? Sono davvero golose, più che integratori sembrano caramelle.

Gummier Integratore Solare di Nutrimea (€ 25)

