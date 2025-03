La bella stagione è alle porte, e con lei la voglia di preparare il corpo. Scopri prodotti modellanti, trattamenti mirati e allenamenti specifici per migliorare schiena, braccia, décolleté e pancia. Dalla microdermoabrasione all’hydrafacial, ecco come agire sui punti critici del corpo e ottenere una pelle liscia, tonica e luminosa.

1. Come levigare la schiena

Esber clp F25. Foto: Launchmetrics/Spotlight

La bella stagione è alle porte e la schiena torna in primo piano. Se vuoi sfoggiarla liscia, luminosa e tonica, servono un mix di trattamenti mirati e l’allenamento giusto. «Un peeling chimico all’acido glicolico o salicilico è una buona idea per eliminare cellule morte e impurità (brufoletti e punti neri compresi)» suggerisce Paola Poloniato, estetista. «Se, invece, vuoi un’azione soprattutto levigante, puoi provare la microdermoabrasione, l’esfoliazione meccanica effettuata con microgranuli di diamante che rende subito la pelle luminosa. In entrambi i casi, il risultato sarà visibile con un’unica seduta. Per dire addio ai rotolini laterali, invece, ci vuole un po’ di gym mirata per la schiena: le alzate laterali con i manubri (almeno da 2 kg) e gli affondi con torsione scolpiscono la schiena e migliorano anche la postura. Qui però paga la costanza: vanno eseguiti almeno tre volte alla settimana, meglio ancora ogni giorno.

2. Come rassodare le braccia

Missoni PreFall PO F25. Foto: Launchmetrics/Spotlight

Sembra essere il segreto di Kim Kardashian per mantenere la silhouette tonica. Ed è l’ideale se vuoi migliorare l’aspetto delle braccia che, con l’età, finiscono per rilassarsi (hai presente l’odiato effetto tendina?). Parliamo di Morpheus8, un trattamento di medicina estetica che abbina microneedling e radiofrequenza frazionata per rassodare, ridefinire e migliorare la qualità della pelle, con un risultato tipo lifting. Come funziona? Grazie a uno speciale manipolo, dei microaghi d’oro sottilissimi creano piccoli traumi superficiali che stimolano il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene (conseguenza del microneedling). Intanto onde di calore (la radiofrequenza) penetrano in profondità nei tessuti, migliorando compattezza e tono. Nella versione ancora più performante, il Morpheus8 Burst Deep, i microaghi raggiungono strati più profondi della pelle e del tessuto sottocutaneo, con un’azione ancora più mirata e sempre senza provocare fastidio. Gli effetti sono visibili già dopo la prima seduta, ma per un risultato ottimale si consigliano 2-3 sedute, con un intervallo di circa 8 settimane. Per info sui centri: inmodemdit.com.

3. Come illuminare il décolleté

Herve Leger Resort PO S25. Foto: Launchmetrics/Spotlight

Si chiama Hydrafacial ed è il trattamento più richiesto dalle celeb per illuminare il viso prima di un red carpet. «Ma non tutti sanno che è efficacissimo per valorizzare il décolleté, altra zona tra i punti critici del corpo» dice Paola Poloniato. Grazie alla tecnologia brevettata, questo macchinario permette, in poco più di mezz’ora, di svolgere tre azioni in un unica seduta: una detersione profonda, un’esfoliazione intensa (grazie a un sistema vacuum di aspirazione) e un ricompattamento dello strato corneo. Quest’ultimo si ottiene rinforzando il film idrolipidico con i principi attivi idratanti e rivitalizzanti (tra cui antiossidanti e acido ialuronico) veicolati durante il trattamento. Basta una sola seduta per vedere la pelle più soda, compatta e visibilmente ringiovanita. Per info: esteteam.com.

4. Come rendere tonica la pancia

Missoni PreFall PO F25. Foto: Launchmetrics/Spotlight

Tra i punti critici del corpo, c’è anche la pancetta. Se il grasso addominale ti dà filo da torcere nonostante dieta ed esercizio fisico, c’è una soluzione per niente invasiva: un massaggio meccanico che rimodella e scolpisce proprio dove serve, chiamato Icoone. Il manipolo utilizzato agisce in profondità con micro stimolazioni mirate (fino a 21.600 al minuto) che attivano la circolazione, drenano i liquidi e riducono i cuscinetti. La nuova versione Laser, poi, sfrutta luci Led e laser potenziando l’effetto proprio sulle zone critiche e stimolando la produzione di collagene. Risultato: pancia più piatta, tessuti più tonici e ben definiti. Il tutto mentre ci si rilassa grazie al piacevole massaggio. Per info: icoone.com.

Punti critici del corpo: i cosmetici da usare

Con ceramidi e acido ialuronico, la Crema Idratante Restitutiva di Vitamindermina (18,90 €, in farmacia) nutre la pelle lasciandola liscia.

Caffeina e pepe rosa bruciagrassi più estratto d’alga snellente: ecco il cocktail di Réponse Body Slim-Instant Gel Ventre Piatto, Anticellulite di Matis (55 €).

Massaggio vacuum e luci a infrarossi per l’attrezzo Smoothee IR di Homedics (119,90 €, su qvc.it).

Fuoco Riducente Modellante Corpo-Sculpting Booster di Vagheggi Phytocosmetici (45 €) è un siero a base di cellule staminali vegetali che agisce su cellulite e mancanza di tono.

Grazie a un mix di fitoestratti, alghe azzurre della Bretagna e acido ialuronico, Cell-Plus Concentrato Attivo Rassodante di Bios Line (19,50 €, in farmacia) contrasta il rilassamento cutaneo.