La depilazione rappresenta un passaggio significativo per molte adolescenti, un momento in cui iniziano a confrontarsi con l’immagine del proprio corpo e con i canoni estetici imposti dalla società. Ma qual è il momento giusto per iniziare e quali metodi scegliere per rendere questa esperienza il più semplice e sicura possibile?

Quando iniziare a togliere i peli

Non esiste un’età universale per cominciare a depilarsi, ma gli esperti concordano su una linea guida generale: attendere il menarca, ovvero l’arrivo del primo ciclo mestruale, rappresenta una soglia ideale. Prima di questa fase, infatti, il ciclo di crescita del pelo non è ancora stabilizzato e i risultati della depilazione potrebbero essere meno efficaci. Inoltre, la pelle delle più giovani è spesso più delicata e sensibile, rendendo necessario un approccio più cauto. Nonostante queste indicazioni, è importante ascoltare le esigenze individuali. Per molte adolescenti, la peluria visibile può diventare un motivo di disagio e influire negativamente sulla percezione di sé. In questi casi, la scelta di iniziare può dipendere più dal benessere psicologico che da considerazioni strettamente mediche.

La differenza tra depilazione ed epilazione

Prima di scegliere il metodo più adatto, è fondamentale distinguere tra depilazione ed epilazione. La depilazione elimina solo la parte visibile del pelo, lasciando intatta la radice, e comprende tecniche come il rasoio e la crema depilatoria. L’epilazione, invece, rimuove il pelo alla radice, rallentandone la crescita, e include metodi come la ceretta, il silk-epil, il laser e la luce pulsata. Ogni metodo ha i suoi pro e contro e la scelta dipende da fattori come l’età, il tipo di pelle e il livello di esperienza.

Depilazione: rasoio e crema depilatoria

La crema depilatoria è una delle opzioni più semplici e indolori per chi si avvicina per la prima volta alla depilazione. Le formule moderne sono spesso arricchite con ingredienti lenitivi come aloe vera o camomilla, ideali per le pelli sensibili. Prima dell’applicazione, è fondamentale testare il prodotto su una piccola area per evitare reazioni allergiche. Il rasoio è un metodo veloce e indolore, ma richiede alcune precauzioni. È consigliabile scegliere rasoi specifici per il corpo femminile, dotati di più lame e strisce lubrificanti che riducono il rischio di irritazioni. Prima della rasatura, è importante preparare la pelle con un prodotto idratante o con sapone delicato per evitare graffi e tagli.

Epilazione: ceretta, laser e luce pulsala

La ceretta, sia a caldo che a freddo, è un’opzione più duratura, poiché rimuove il pelo dalla radice. Per le prime esperienze, le strisce depilatorie a freddo rappresentano un’opzione pratica e meno traumatica rispetto alla cera a caldo. È consigliabile applicare una crema lenitiva post-trattamento, preferibilmente a base di aloe vera o ossido di zinco, per calmare eventuali rossori. Un altro metodo è la luce pulsata e il laser, indicati solo dopo i 16-18 anni, poiché richiedono che il ciclo di crescita del pelo sia stabilizzato. Entrambi offrono risultati a lungo termine, ma necessitano di un investimento maggiore e di un consulto preliminare con un dermatologo per valutare l’idoneità.

Affrontare la prima depilazione: consigli pratici

Prima di qualsiasi trattamento, è essenziale detergere e idratare la pelle. Questo passaggio aiuta a ridurre il rischio di irritazioni. Dopo la depilazione, invece, la pelle è più sensibile e può essere soggetta a scottature. Evitare quindi il sole diretto per almeno 24 ore. Un altro consiglio è quello di preferire la sera per depilarsi, per permettere alla pelle di riposare durante la notte e ridurre eventuali rossori. Infine, è bene ascoltare il proprio corpo: se un metodo causa fastidi o irritazioni, è meglio provare un’alternativa.

Leggi anche Ceretta fai da te: come fare la ceretta a casa da soli