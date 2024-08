La tua pelle ha sete? Forse hai bisogno solo di un boost di freschezza anziché di una idratazione in formato crema. La risposta si chiama face mist, ovvero lo spray per il viso che ricalca un po’ le funzioni del vaporizzatore di acqua termale. Con qualche ingrediente in più. Vediamo come si usa e a cosa serve la face mist.

La face mist è più di una semplice spruzzata di acqua fresca

L’idratazione è essenziale per una pelle in buona salute, quindi bella. Se usata correttamente, la face mist può essere uno strumento utile per mantenere l’equilibrio idrico della pelle. Tuttavia, non basta spruzzare questa essenza trasparente per aspettarsi miracoli: è fondamentale sapere come e quando farlo per evitare che la tua pelle diventi più secca invece che idratata.

Pexels

Rinforza l’idratazione del viso

La face mist aiuta a trattenere l’idratazione. Il momento ideale per utilizzarla? Subito dopo la detersione, quando la pelle del viso è ancora umida. Questo aiuta a trattenere l’umidità. Tuttavia, è importante seguire alcuni passaggi: spruzza il prodotto su un dischetto di cotone e passalo delicatamente sul viso. Questo rimuove il calcalare dell’acqua di rubinetto che, a lungo andare, può disidratare la pelle.

Una volta asciugato il viso, nebulizza ancora la face mist per prepararla all’applicazione di sieri e creme idratanti: questi ultimi funzionano meglio su una appena inumidita.

Rinfresca la pelle e fissa il trucco

Utilissimi quando fa caldo, gli spray per il viso possono essere usati tutto l’anno durante e dopo lo sport per rinfrescarsi. A seconda degli ingredienti, calmano le sensazioni di calore o di pelle che tira tipiche di tende a sensibilizzarsi per un nonnulla.

L’uso ideale delle face mist è su pelle pulita, ma in molti casi questi prodotti fissano il trucco grazie a degli agenti assorbenti.

Pexels

Gli ingredienti che fanno la differenza

Quando scegli una face mist, fai attenzione agli ingredienti. Cercane una che contenga elementi super idratanti come l’acido ialuronico, che è fondamentale per reidratare la pelle.

Anche gli ingredienti botanici come la menta, la rosa o il rosmarino non sono solo rinfrescanti, ma offrono anche proprietà antiossidanti e antibatteriche.

Inoltre, la vitamina B3 (niacinamide) e la vitamina C sono preziose per combattere i radicali liberi e ridurre l’infiammazione.

Pexels

Face mist, essenza o tonico: qual è la differenza?

Le face mist e le essenze sono entrambe soluzioni a base d’acqua formulate per idratare e preparare la pelle al resto della tua beauty routine. In genere, le essenze tendono ad avere una viscosità più densa, ideale per chi ha la pelle secca. In alcuni casi vengono chiamate lotion, che è un prodotto più di matrice giapponese o coreana.

I tonici, invece, spesso contengono principi attivi astringenti che aiutano a pulire più a fondo la pelle, rimuovendo sebo e impurità residue.

L’errore da evitare

Uno degli errori più comuni è pensare che spruzzare semplicemente una face mist possa bastare per idratare il viso. In realtà, senza l’applicazione di una crema idratante successiva, lo spray viso potrebbe lasciare la pelle più secca. Questo avviene perché l’acqua contenuta nello spray evapora rapidamente, specialmente in ambienti secchi, portando via con sé anche l’umidità naturale della pelle.