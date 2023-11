C i sono le fiale viso effetto lifting e quelle rimpolpanti. Ma non mancano le versioni esfolianti o energizzanti. Tutte cure urto per dare una sferzata di energia alla pelle

È boom di ampolle e fiale per il viso! Concentrate e pratiche, queste pratiche confezioni monouso assolvono al bisogno di una cura urto per la pelle. Un bisogno indispensabile soprattutto ai cambi di stagione, quando la cute richiede maggiore idratazione o un rinnovamento cellulare.

Ma le fiale viso sono ideali anche per un immediato effetto lifting, magari prima di un appuntamento importante o per distendere i tratti dopo una giornata impegnativa.

A cosa servono i trattamenti in fiale per il viso

Diverse le finalità delle fiale per il viso: tra sferzata di energia, infusione di idratazione e rinnovamento cellulare, la scelta è ampia. Nell’immediato, il viso rinasce come dopo una pozione magica per poi stabilizzare la condizione di benessere, una volta che si è completato il ciclo. Di solito un trattamento in fiale dura da un minimo di 7 giorni fino a un massimo di 28. Alcuni trattamenti in fiala possono essere ripetuti una volta al mese 2-3 mesi di seguito.

Guarda le fiale viso che abbiamo scelto per te.

Fiale viso effetto lifting immediato di ISDIN

La sua formula ricca di Peptide Q10 aiuta a energizzare la pelle del viso cancellando i segni di stanchezza e stress. LineBoost promuove un’azione antiaging e idratante che ringiovanisce visibilmente l’aspetto del viso. Isdinceutics Instant Flash è facile da utilizzare: basta agitare la fiala prima di applicarla su pelle pulita e asciutta e attendere solo pochi minuti. Il volto si accende di una luce nuova in un solo istante, stanchezza e stress scompaiono ed è subito possibile applicare il make-up.

Il prodotto ideale per un effetto lifting immediato.

Fiale tonificante al collagene di KORFF

Fiale tonificanti con Vitamina C, Acido Ialuronico e Collagene marino idrolizzato ad azione distensiva per trovare nuovo tono e densità. Prelevare il contenuto della fiala e distribuire con movimenti circolari su viso, collo e decollété.

Il prodotto ideale per i cambi di stagione.

Fiale viso rimpolpanti di DERMOLAB

Grazie ai suoi preziosi attivi, promette a tutti i tipi di pelle risultati visibili in soli 7 giorni. La formula super concentrata, ricca, ma leggera a rapido assorbimento, arricchita con lo speciale DL lift Complex ad azione liftante e distensiva delle rughe dona un “effetto botox” immediato.

Il prodotto ideale per chi ha linee d’espressione.

Ampolle all’acido ialuronico di ROC

Queste capsule contengono la perfetta quantità di acido ialuronico in grado di portare l’dratazione dall’interno fino agli strati più superficiali della pelle per il massimo potere rimpolpante.

Il prodotto ideale per la pelle secca.

Ampolle effetto peeling di L’Oréal Paris

Revitalift Laser X3 Ampolle effetto peeling, un trattamento intensivo di 7 giorni formulato con Acido Glicolico concentrato al 10%. Illumina e leviga la pelle, riduce le macchie. Dopo 1 ampolla la pelle appare più radiosa e levigata. Utilizzare la sera e applicare un prodotto con SPF la mattina seguente.

Il prodotto ideale per chi presenta discromie.

Fiale anti-age al collagene di Incarose

Ampolle di puro collagene e acido Ialuronico concentrati, formulate per riacquistare la naturale compattezza e tonicità, contrastare la perdita di elasticità ed il cedimento dei tessuti. Ad effetto rimpolpante, ispessiscono la trama ed attenuano le rughe donando sostegno e un aspetto più giovane. Effettuare un trattamento intensivo settimanale, ripetuto ogni mese, aiuta a mantenere la pelle del viso rimpolpata e tonica.

Il prodotto ideale per la pelle che mostra i primi cedimenti.

Trattamento intensivo rassodante di Lavera

Contiene green lift complex, un complesso 100% naturale che stimola la produzione di collagene e rende la pelle più tonica e luminosa. Al complesso è associato acido ialuronico di diverso peso molecolare che idrata, contiene la perdita d’acqua trans-epidermica e rimpolpa e olio di Karanja che apporta idratazione e nutrimento.

Il prodotto ideale per le pelli stanche.

Booster rimpolpante volumizzante di Clinians

Formulate con acido Ialuronico a 3 pesi molecolari, collagene e vitamina A, queste fiale viso hanno un azione rimpolpante e volumizzante, aiutano a ripristinare i livelli ottimali di idratazione, elasticità e compattezza della pelle.

Il prodotto ideale per chi ha la pelle disidratata.

Ampolle viso anti-età di Bottega Verde

Trattamento ultra concentrato di 7 giorni per prevenire rughe e segni d’espressione. Protegge dallo stress ossidativo dovuto ai radicali liberi, ha un’azione elasticizzante, ricompattante e idratante.

Il prodotto ideale per chi vuole prevenire le rughe.

Ampolle concentrate anti-stress di Bionike

Servono a riattivare l’energia delle pelle, offrendo una difesa completa dagli effetti dello stress quali invecchiamento precoce, perdita di elasticità e colorito spento. Con Adaptogen Complex Plus, potente sinergia di un estratto vegetale adattogeno e di uno speciale oleattivo, aumenta la resistenza cutanea a tutti i tipi di stressor, ricaricando la pelle di vitalità (49,90 euro).

Il prodotto ideale per pelli stressate.