In inglese suona meglio: back to town è un modo cool per indicare la fine dell’estate e l’nizio dell’autunno Un momento che per la pelle coincide con un piccolo check-up per poter inserire nuovi prodotti skincare. A meno che non ci siano 35° gradi all’ombra, i cosmetici estivi non vanno più bene in quanto troppo leggeri. Quindi, il beauty case va sicuramente cambiato e il primo pensiero va all’idratazione seguita dall’esfoliazione, ma in realtà le esigenze cutanee autunnali possono essere differenti.

Nelle righe che seguono, un’agile guida per scegliere il prodotto giusto – o quanto meno la tipologia – in base all’esigenza che la cute manifesta. Pronta a osservarti allo specchio?

Se la pelle ha bisogno di esfoliazione

La pelle appare spenta, opaca, non è liscissima al tatto e talvolta compare qualche piccola imperfezione. Ha sicuramente bisogno di essere esfoliata. Hai a disposizione diversi metodi: scrub meccanico con un prodotto con microgranuli, una crema o un siero esfoliante da applicare tutti i giorni oppure una cura da seguire 2-3 volte alla settimana. Tutte sono valide ma ti proponiamo quest’ultima perché negli altri giorni sei libera di usare altri prodotti, senza che si sovrappongono.

Mandelica Enzimatic Soft Peel di LeLang, gel a base di acido mandelico.

In caso di macchie scure

Per chi tende all’iperpigmentazione l’autunno è uno dei momenti peggiori. Schiarita l’abbronzatura, ci si accorge che le macchie scure non si sono affatto schiarite, invece! Colpa della grande quantità di raggi solari con cui in estate si entra in contatto anche quando non lo si immagina. E così i melanociti sono stimolati a produrre più melanina che, in chi è predisposto, si distribuisce in modo disordinato.

Il suggerimento? Pianificare al più presto una cura anti-macchia inserendo nel beauty case da uno a 3 prodotti con attivi depigmentanti.

Nella foto Elisir Correttivo Anti-Macchie di Somatoline SkinExpert.

Per un rinnovamento della grana della pelle

Dispositivo per la microabrasione, Homedics (119 euro in vendita su QVC)

Se la pelle appare stanca e svuotata

Nonostante le ore di sonno, il viso appare sempre stanco, come sciupato? È il caso di aggiungere una cura urto in fiale da effettuare per una settimana o poco più. Si tratta di formule concentrate a base di vitamine a aminoacidi che svegliano letteralmente la pelle.

Fiale viso rimpolpanti, Dermolab

Dopo l’estate è importante ripristinare il film idrolipidico alterato dal sole e dall’umidità (anche le abbondanti sudorazioni incidono). Appena la temperatura si rinfresca leggermente, cambia creanma idratante optando per un trattamento più nutriente ricco di ingredienti riparatori e lenitivi.

Crema Idratante 24 ore, Equivalenza.

Quando la cute reclama una maggiore idratazione

Maschera viso idratante lenitiva di Royal Beauty

Se fioriscono impurità e imperfezioni

Durante l’estate, generalmente il sole migliora l’acne e la pelle grassa, sia perché ha una naturale azione antinfiammatoria e astringente, sia perché l’abbronzatura ha una specie di effetto “correttore” sul viso, che permette di mascherare rossori e macchioline.

In realtà, però, alla fine dell’estate cessano i benefici del sole e comincia l’effetto “rebound”.

Detergente viso purificante di Biofficina Toscana

Vinopure di Caudalie. Grazie alla presenza di acido salicilico, questa preziosa soluzione è in grado di ridurre visibilmente i brufoli localizzati in 4 ore. Inoltre, purifica, secca e attenua il rossore grazie alla sua texture verde chiaro. Il formato on-the-go permette di portarlo con sé ovunque per dei ritocchi nel corso della giornata.

A base di: Acido Salicilico naturale, Niacinamide, olio essenziale di tea tree

Per una maggiore luminosità

Maschera In Mousse anti-ossidante micro-peeling illuminante, anti-rughe. Formulazione unica in mousse cremosa1 con la più elevata concentrazione di Vitamina C stabilizzata. SVR

