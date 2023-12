H anno poteri prodigiosi, cancellano dal viso stress e stanchezza, levigano e illuminano il colorito. I nuovi trattamenti da provare in istituto, come per magia, ci faranno scintillare alle feste (e sono anche una bella idea regalo!)

Il massaggio che lifta all’istante

La manualità fa miracoli. «Niente come un massaggio profondo regala un effetto lifting immediato» dice Paola Poloniato, estetista a Milano. Ora fa tendenza il nuovo trattamento Glass Facial. «Si tratta di una tecnica completamente manuale che prende ispirazione dal famoso metodo Miracle Face di Renata França, l’estetista delle star che ha rivoluzionato il modo di trattare il viso. L’obiettivo? «Combinando manovre di drenaggio linfatico e tecniche modellanti, questo particolare massaggio elimina i gonfiori e riposiziona i volumi del viso, sollevando i lineamenti. «In questo caso si lavora a livello del connettivo, cioè il tessuto che dà sostegno e fa da “impalcatura” all’ovale» spiega l’esperta. «Inoltre ha un’azione decontratturante a livello mandibolare e del trapezio: così i tratti, subito dopo, appaiono distesi come dopo aver dormito 8 ore di fila». Il massaggio viene poi concluso applicando una maschera a base di collagene che potenzia gli effetti rassodanti e tonificanti. Il trattamento Glass Facial dura in tutto circa un’ora e costa 130 euro.

La pulizia detox con il diamante

Se il viso appare grigio e il colorito spento, puoi renderli luminosi con la tecnica della microdermoabrasione a punta di diamante. «Con un particolare manipolo realizzato con frammenti di diamante lievemente abrasivo, si rimuove lo strato di cellule morte che offuscano il colorito» spiega Paola Poloniato, estetista. «Il trattamento agisce bene anche sui pori dilatati, migliorando la grana della pelle». L’azione abrasiva stimola inoltre la produzione di nuovo collagene. Altro vantaggio di questa microdermoabrasione è che usa punte intercambiabili: differenti diametri e granulazione assicurano un risultato più o meno delicato a seconda del tipo di pelle e della zona del viso da trattare. «Dopo questa pulizia, l’ideale è abbinare una maschera a base di alginati, sostanze estratte dalle alghe ricchissime di vitamine e oligoelementi che, abbinati a oli essenziali, completano l’azione detox e riequilibrano la pelle» conclude l’esperta. Il trattamento di dermoabrasione a punta di diamante costa 100 euro.

La maschera gold a 24 kt

Non solo luminosità, ma anche rughe attenuate e un viso più tonico e rilassato: questo promettono le maschere a base di foglie d’oro, un ingrediente prezioso molto amato da star e celeb come trattamento urto rigenerante prima del red carpet. Vuoi concederti anche tu questa coccola preziosa? Nei centri Dibi di tutta Italia puoi provare il trattamento The Gold (45 minuti, 150 euro). Si parte con detersione, peeling e l’applicazione di un concentrato di principi attivi rivitalizzanti, veicolato in profondità grazie a un manipolo che sfrutta microcorrenti customizzate. Quindi si passa al momento clou del trattamento: l’applicazione sul viso di foglie d’oro puro a 24 carati. Queste vengono lasciate in posa per circa 10 minuti e poi massaggiate con sfioramenti finché non sono del tutto assorbite dalla pelle. Infine, si applica una maschera-crema (anche questa arricchita con particelle d’oro) attivata da un lungo massaggio rilassante. Basta una seduta: l’oro è in grado di catturare la luce e rifletterla, dando alla pelle un aspetto splendente. Rendendo anche le rughette meno visibili.

Il peeling che fa risplendere

Quando sogni di avere una “pelle nuova”, il peeling è la soluzione più rapida e veloce. L’ideale è abbinare diversi principi attivi che agiscano a livello enzimatico, chimico e meccanico. Come fa il rituale viso Solution Flash Éclat dall’azione detossinante e illuminante proposto nei centri Matis di tutta Italia (30 minuti, 45 euro). Un trattamento veloce che migliora soprattutto la luminosità del colorito, rinnovando il turnover cellulare in modo completo. In che cosa consiste? Dopo lo step detersione, vengono effettuati in sequenza diversi peeling: enzimatico e calmante, meccanico (con una specialità che racchiude particelle di silice) e infine chimico che, grazie a un cocktail di alfaidrossiacidi (malico, tartarico e glicolico), dona alla pelle uno straordinario effetto levigante. Sul viso così rinnovato si massaggia poi un siero ricco di principi attivi che uniformano la carnagione, ravvivano la luminosità e idratano. E sei pronta per la festa!

La stimolazione hi-tech per lo sguardo

Via borse e occhiaie. Se stai dormendo poco (tra impegni e lavoro, la kermesse natalizia mette a dura prova) e hai uno sguardo stanco e appesantito, prova un trattamento specifico per la zona del contorno occhi. Per esempio, una stimolazione meccanica all’avanguardia. In istituto puoi provare Endermologie Sublimatore di Sguardo & Labbra, il trattamento LPG con un effetto lifting e levigante. Grazie alla speciale testina Lift 10, questo massaggio meccanico sollecita punti strategici dei meridiani per riattivare il sistema linfatico ed eliminare le scorie, spesso causa di gonfiori e borse. La doppia stimolazione orizzontale e verticale, intanto, sprona i fibroblasti a produrre collagene, elastina e acido ialuronico. Il trattamento dura 40 minuti e comprende l’applicazione di una maschera che enfatizza gli effetti leviganti. Per trovare il centro LPG vicino a te cerca su endermologie.com.