N on solo barba, ma anche creme viso, prodotti specifici per capelli, profumi in tutte le varianti (anche per la casa e l'auto) e tante chicche di benessere che abbiamo scovato per lui

Che l’uomo ami sempre più i prodotti di bellezza non è una novità. L’ulteriore conferma arriva dagli studi di mercato condotti da Cosmetica Italia: nel 2022 il consumo di linee cosmetiche maschili è cresciuto del 4%, con un’attenzione speciale verso le creme per il viso. Ne consegue che i regali di Natale beauty per lui sono senz’altro una buona idea! Aristotele sarebbe felice del ragionamento sillogistico, ma anche…i nostri compagni, mariti, fidanzati, amici, colleghi, fratelli, coinquilini.

Dai set barba ai cofanetti con profumo: i regali beauty uomo

Come orientarsi nella giungla di regali beauty da uomo, quindi? Senz’altro il capitolo barba occupa la parte principale della scelta dedicata alla cosmetica maschile. Ma se il grooming non è nelle tue corde puoi concentrarti sullo skincare: oggi le linee viso da uomo son sempre più complete, prevedendo prodotti un tempo impensabili, come ad esempio lo scrub viso.

Un classico dei regali beauty da uomo è il set da bagno in pratiche pochette da viaggio o eleganti box per riporre documenti. Alcuni contengono profumi che a Natale si declinano in confezioni regalo natalizie molto convenienti.

Lui ha più volte dichiarato che sul viso non metterà una crema manco sotto tortura? Allora, la scelta dei regali di Natale può ricadere su prodotti benessere: profumatori d’ambiente, integratori, prodotti per l’igiene orale, contro la cervicale e tanto altro.

Guarda la nostra selezione sui regali adatti a lui.

Regali di Natale uomo: i set barba

Rituale barba con detergente viso, balsamo ammorbidente ed eau de toilette in mini taglia, B.Barber (10,90 euro).

Speciale barbe lunghe: una box componibile con 1 o tutti e 3 i prodotti di Depot, shampoo, balsamo specifici per la barba, crema modellante e ammorbidente (a partire da 16,50 euro).

Beauty da viaggio uomo: Shampoodoccia rinfrescante, crema da barba rivitalizzante e il balsamo dopobarba, Alma K (21,90 euro da Douglas).

Cofanetto rasatura con schiuma da barba e dopobarba al sentore legnoso di oud, consente sino a 15 barbe, Helan (13,50 euro).

Non solo barba: deodorante roll-on + schiuma da barba anti-irritazioni + balsamo dopobarba lenitivo in un’elegante scatola di latta, Bionike (44,75 euro).

Lusso per la barba: olio pre rasatura, gel emolliente e crema dopobarba idratante, Davines (93 euro).

Prima, durante e dopo la barba: Opuntia Oil for Men è una linea completa di prodotti per uomo a base di olio di fico d’India, Naturica (64,80 euro).

Pennello da barba effetto radica di noce con setola Gris de Russie naturale, Plisson 1808 (65 euro).

Rasoio Style Series F2 di Remington: la doppia lamina flessibile indipendente si conforma ai contorni del volto per una rasatura precisa ed efficiente (42 euro).

Per chi si rade quotidianamente c’è il set con crema da rasatura + balsamo dopobarba lenitivo + crema viso ultra-idratante. In più, compreso nel prezzo, c’è un voucher valido per un servizio di rasatura barba all’Italiana con panni caldi, un’esperienza di grooming e benessere della durata di 30 minuti e dal valore di 29 euro da Barberino’s (prezzo 70 euro sul sito Barberinosworld.com).

I cofanetti regalo bagno e toilette per uomo

Per esfoliare la pelle del corpo sulla falsa riga degli hammam, con guanto e scrub con microgranuli. Un regalo ideale per l’uomo…più che vanitoso! L’Erbolario (18,90 euro).

Set di docciaschiuma da viaggio in 3 profumazioni differenti: legnosa, fresca e spezia, Alverde (4,99 euro da dm drogerie market).

Al profumo di verbena: mini sapone, crema mani e latte corpo in una simpatica confezione da appendere all’albero di Natale, L’Occitane (12,50 euro).

Cofanetto regalo completo linea bagno con vari tipi di docciaschiuma, crema corpo, scrub viso, profumo per l’auto, Rituals (49,90 euro).

Set con crema idratante multiuso + gel doccia + deodorante protezione 24h, Nuxe Men (28,90 euro).

Scatola di latta al profumo di benessere con: docciacrema + bagnocrema + profumo aromatico, Tesori d’Oriente, linea Forest Ritual (16,50 euro).

Regali di Natale da uomo: prodotti per capelli

Un inno alla birra per lo shampoo doccia al luppolo fermentato di Bottega Verde. Il kit comprende il bicchiere da birra con manico (14,99 euro).





Shampoo, balsamo e doccia in un unico prodotto, ManPlex 3 in 1 (19,90 euro).

Crema modellante per capelli effetto opaco per un look naturale dalla giusta definizione. Controlla, inoltre, l’effetto crespo dei capelli da corti a medi, American Crew (22,20 euro)

Alleato anticaduta: una spazzola pensata più per massaggiare la cute che per pettinare i capelli (anche se assolve lo stesso al compito principale). Rimuove gli eccessi di sebo e stimola il microcircolo, coadiuvando così i trattamenti contro la caduta dei capelli, Tangle Teezer (13 euro).

Regali di Natale beauty: idee di skincare al maschile

Idratazione al maschile, crema idratante anti-età, si può applicare anche su una barba di 3 giorni, Avène (28,90 euro).

Beauty routine antinquinamento e tonificante: siero + crema giorno + esfoliante, Bullfrog (60 euro)..

Pochette con prodotti skincare per lui: crema idratante + detergente viso + siero che rafforza le difese cutanee, Shiseido (99 euro).

Balsamo idratante multiuso per viso e mani, non grasso e a rapido assorbimento, al profumo di mirto, Nature’s (11 euro).

Correttore anti-occhiaie specifico da uomo: è stato formulato per mimetizzarsi con la pelle ed evitare alcun effetto posticcio. Un regalo ideale per l’amico che si lamenta continuamente degli aloni scuri sotto gli occhi, Pupa Man (18 euro).

Cofanetti con profumo: un regalo da uomo sempre gradito

Cofanetto Acqua di Giò, Eau De Parfum full size (75 ml) e mini size (15 ml), Armani Beauty, 123 euro.

Set natalizio profumo Arcipelago Acqua dell’Elba (full size 50 ml + mini size 15 ml), con possibilità di personalizzare la box (59 euro).

Avon Attraction: Eau de Toilette (75 ml) + Detergente corpo e capelli (200 ml) , in confezione regalo (27,99 euro).

Acqua Attiva, eau de toilette + doccia shampoo di Collistar, in un’elegante pochette The Bridge (60 euro).

Set regalo Ferragamo Eau de Toilette 100ml e Shampoo & Shower Gel 100ml (70 euro).

DOLCE&GABBANA BEAUTY COFANETTO DUO LIGHT BLUE EAU DE TOILETTE

Light Blue di Dolce&Gabbana: il set la Eau de Toilette 75 ml + la crema corpo coordinata 50 ml (87 euro)

Idee benessere per l’uomo che dichiara di non amare i cosmetici

Odore di caffè nell’aria con Café Satin, profumo d’ambiente ideale per l’ufficio o la stanza adibita allo smart working. Il kit contiene: il diffusore in vetro fumé, tappo T2 in noce Canaletto con placca metallica, le bacchette in legno, un flacone di profumo da 500ml e un piccolo imbuto in metallo, Locherber (92 euro).

Tra profumo e arredo: diffusore d’ambiente con oli profumati in 3 diverse fragranze, Equivalenza (35,90 euro)

Gel defaticante post sport, rinfresca e allevia le tensioni, Cryogenesi, Tempie della Salute (60 euro).

Calda atmosfera al sentore di oud: profumo d’ambiente + candela. Oltre al prezioso legno, la fragranza diffonde sentori neroli e bergamotto, incenso e mirra, ambra e sandalo, DrVanjes (72 euro).

.

Per i cultori del sorriso, uno tra i più apprezzati regali di Natale è l’idropulsore per pulire accuratamente gli spazi interdentali e le tasche gengivali, Panasonic (89,99 euro).

Ecco un altro regalo ideale per chi tiene moltissimo alla cura dei denti: Hydrosonic Black is white è uno spazzolino sonico ad azione sbiancante, Curaprox (169 euro).

Per chi soffre di cervicale c’è Intellisense Cervical, il termoforo disegnato da una stilista per adattarsi a diverse corporature. Grazie un sistema intelligente, si spegne da solo dopo 3 ore, per garantire sicurezza, Imetec (69,99 euro).

Per l’uomo sportivo, Creatine PRO è un integratore alimentare a base di creatina monoidrato, indicato per attività fisica intensa, Yamamoto (29,90 euro).