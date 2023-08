L a voglia di essenzialità è un desiderio sempre più sentito nei tempi contemporanei. E che investe anche la cura di sé. Ma ciò non vuol dire che dimenticarsi di alcuni passaggi, tutt'altro: si tratta di ottimizzare con i cosmetici multi-funzione

Pochi cosmetici (per la pelle), ma buoni. È il mantra della skincare minimalista, nota Oltreoceano come skin minimalism. Che negli ultimi tempi sta orientando l’approccio alla beauty routine verso l’essenzialità. Tradotto in pratica, vuol dire semplificare i passaggi della cura di viso e corpo per concentrarsi su ciò di cui la pelle ha veramente bisogno.

Si tratta di una voglia di semplicità nella beauty routine che deve adattarsi possibilmente a tutti i tipi di pelle. In un’ottica più ampia, risponde a un desiderio più generale di minimalismo. Hai presente Marie Kondo e la teoria del riordino? Ebbene, anche la skincare routine semplice rientra nell’esigenza che sta investendo gran parte del mondo occidentale di liberarsi cioè degli orpelli che fanno zavorra. Inoltre, questa visione della bellezza è eco-friendly e fa bene al pianeta: avere meno prodotti vuol dire produrre meno sprechi e meno rifiuti.

Un esempio di skincare routine semplice

Prima di incorrere in equivoci, chiariamo che skincare semplice o essenziale non significa rinunciare a cure mirate per la pelle, bensì individuare i cosmetici indispensabili concepiti per assolvere il massimo della funzionalità. Un esempio sono i cosmetici che fanno più cose, come ad esempio le creme colorate idratanti da usare al posto del fondotinta. Secondo l’approccio minimalista, infatti, per avere una bella pelle è sufficiente scegliere poche formulazioni, ma con ingredienti efficaci e ben combinati tra loro.

Dimentica, quindi, gli infiniti passaggi della skincare coreana o la stratificazione di cosmetici sul viso, tanto cara al layering: la skincare minimalista punta alla semplificazione di step e gestualità.

Un vantaggio anche per la pelle: la combinazione sbagliata di ingredienti, infatti, potrebbe scatenare irritazioni e reazioni allergiche, rendendo la skincare routine tutt’altro che efficace.

Cosmetici multi-funzione per una skincare routine essenziale

Nell’ottica della semplificazione, il minimalismo beauty punta su cosmetici 2-in-1 o cosmetici multifunzione. È il caso della crema idratante che si può usare sia di giorno che di notte, dell’idratante con SPF per proteggersi dal sole in città, dello struccante che, oltre sciogliere il make-up, deterge e tonifica il l viso, della crema anticellulite che funge anche da idratante per il corpo. Il merito di questi cosmetici multi-funzione è nelle formule innovative che riescono a legare più principi attivi che riescono a lavorare per diversi scopo, senza andare in conflitto.

Skincare essenziale: i bisogni della pelle

Tra i cardini fondamentali della skincare routine semplice figurano la detersione, l’esfoliazione e l’idratazione. Detergere il viso è la base per una pelle sana e priva di impurità. Si effettua tutti i giorni, mattina e sera, anche se non ci si è truccate.

Eliminare le cellule morte attraverso uno scrub con microgranuli, invece, è un passaggio successivo da compiere una volta alla settimana. L’esfoliazione ha un effetto illuminante e permette una migliore ossigenazione dei tessuti. In più, leviga e affina la grana della pelle, che sembra così più compatta.

Il massaggio del prodotto esfoliane, inoltre, riattiva il microcircolo oltre a dare una sferzata al turnover cellulare. L’ideale è scegliere uno scrub delicato con microgranuli non troppo grandi, quindi, che levighi la pelle. Se poi, il prodotto è ricco di oli vegetali nutre e ammorbidisce la cute, scongiurando l’effetto di pelle che tira. Lo scrub si usa sul viso pulito, leggermente inumidito, dopo aver rimosso il make-up. Può essere usato anche come step precedente a una maschera idratante.

L’idratazione, uno step essenziale

Essenziale se non vitale, l’idratazione permette alla cute di mantenersi giovane e luminosa.

Una buona crema idratante deve apportare un giusto livello di idratazione, cercando di trattenere l’acqua negli strati superiori dell’epidermide, evitando che si disperdano a causa degli agenti esterni. Se usate con regolarità, le formulazioni idratanti simili alla composizione dei lipidi cutanei mantengono forte la barriera cutanea evitando che la pelle si inaridisca e diventi fragile. Gli ingredienti antiossidanti, inoltre, proteggono la pelle dall’azione dei radicali liberi, derivanti sia dai normali scarti metabolici delle cellule che dal contatto con smog, sole e fumo.

La skincare essenziale prevede che la stessa crema idratante sia usata sia di giorno che di sera, in chiaro spirito minimalista. Oltre a idratare intensamente la pelle, la crema giusta per la propria pelle deve proteggere la cute dall’ossidazione, responsabile dell’invecchiamento cutaneo.

Ultimo ma non meno importante, l’obiettivo della skincare routine semplice non è adottare una filosofia minimalista, ma anche ritrovare una luminosità completamente naturale. Un trend che rappresenta anche una lezione di Skin Positivity: curare la pelle è importante, ma lo è altrettanto evitare di nasconderla, per lasciarla risplendere senza filtri.