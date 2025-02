Da molti mesi, ormai, tra le star e sui social network si è diffuso il trend del no make-up o del trucco minimal. Sui vari red carpet abbiamo visto attrici come Jessica Alba e Jennifer Aniston sfilare quasi senza trucco, mentre su Instagram sono virali le foto di Pamela Anderson completamente struccata. Se anche tu vorresti provare, ma i tuoi occhi stanchi al mattino, con tanto di occhiaie marcate e borse, ti fanno cambiare idea, ecco qualche segreto che dovresti conoscere.

Rimuovi il make-up

Evitare di svegliarti al mattino con le occhiaie e le borse sotto gli occhi è possibile. Basta seguire qualche accorgimento, come struccarsi nel modo giusto la sera, prima di andare a letto. La tua routine di skincare notturna è fondamentale per poter il giorno dopo sfoggiare una pelle più luminosa e senza segni di stanchezza. Ma lo è, soprattutto, il modo in cui la compi.

Per quanto riguarda gli occhi, per esempio, metti via salviette struccanti e prodotti che ti costringono a frizionare gli occhi per eliminare il make-up. Prediligi oli e burri, che sono più delicati e sciolgono con facilità qualsiasi tipo di trucco.

Idrata il contorno occhi

Dopo la detersione, è importante idratare. Ma non basta usare una crema normale, perché la pelle intorno agli occhi è più sottile e delicata. Ricorda: per avere uno sguardo perfetto al mattino devi usare un contorno occhi che funzioni contro le borse e i piccoli o grandi segni del tempo. Puoi usare un siero o una crema ad hoc: l’importante è non trascurare questo passaggio che, oltretutto, ti aiuta anche a prevenire le rughe.

Se al risveglio noti ancora qualche ombra scura intorno agli occhi, integra nella tua skincare quotidiana una crema illuminante per il contorno occhi, che contiene al suo interno pigmenti che aiutano a correggere i difetti.

Maschere idratanti e patch

Una volta a settimana dovresti utilizzare una maschera idratante. In commercio trovi anche quelle dedicate al contorno occhi. In alternativa, prova i patch per occhi, che rilasciano sostanze nutritive, schiarenti e lenitive nella zona perioculare e ti aiutano a evitare il rigonfiamento sotto gli occhi e le rughe di espressione.

No make-up, no mascara

Se il tuo obiettivo è eliminare completamente il make-up, non potrai usare il mascara. Ma come fare con le ciglia? Per renderle più folte e forti puoi usare un siero ad hoc. In commercio ce ne sono tanti, anche se devi dare il tempo di agire. Se inizi subito, vedrai che dopo qualche tempo non avrai più bisogno del mascara.

Sopracciglia perfette

Infine, attenzione anche alle sopracciglia, che devono essere ben delineate, in modo da evidenziare il tuo sguardo. Prendi l’abitudine di usare prodotti rinforzanti e che ne stimolino la crescita, così da riempire i buchi creati con anni di uso indiscriminato delle pinzette.