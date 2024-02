Vuoi labbra più carnose? Il “trucco” c’è e spopola su TikTok

L a make up artist di molte celebrità, tra cui Kendall Jenner e Hailey Bieber, ha svelato il segreto per avere labbra più carnose senza ricorrere alla chirurgia estetica

Ottenere labbra più carnose è facile, anche senza ricorrere alla chirurgia estetica. Ci sono, infatti, dei trucchetti per arrivare al risultato anche per chi è nato con le labbra sottili. Tutto ciò che serve è l’abilità nel trucco e qualche pennello. A svelare come ottenere l’aspetto di labbra più carnose mantenendo la forma delle labbra naturali è la nota truccatrice delle celebrità Mary Phillips, che ha realizzato look per star come Kendall Jenner e Hailey Bieber e che vanta sui social oltre due milioni di follower.

Il segreto della truccatrice delle star

In un video pubblicato su TikTok, la Phillips ha realizzato un tutorial spiegando passo passo la sua tecnica. Il filmato ha ottenuto oltre 3,3 milioni di visualizzazioni, con centinaia di utenti che hanno provato a replicare il look. Il primo passo è controllare avere a disposizione una matita per le labbra ben temperata in modo da ottenere la massima precisione.

Come ottenere labbra carnose con il trucco

Per iniziare bisogna delineare gli angoli esterni delle labbra superiori e inferiori, seguendo la linea naturale delle labbra. Il secondo step è allineare il centro delle labbra, enfatizzando il contorno dell’arco di cupido e del labbro inferiore. Poi con un pennello da trucco soffice sfumare la matita per appianare eventuali linee dure e con il correttore pulire qualsiasi prodotto che potrebbe essere andato al di fuori delle labbra. Infine, applicare il rossetto, l’olio per le labbra o il gloss.

La maschera per le labbra

Per ottenere labbra carnose esistono anche altri metodi, più o meno naturali. Partiamo dalla maschera rimpolpante per le labbra, che è ricca di collagene e idrata, rimpolpa e riduce anche i segni dell’invecchiamento. Grazie a queste maschere le labbra saranno così più idratate, morbide e belle. Oltre alla maschera si possono utilizzare dei balsami che hanno al loro interno sostanze stimolanti naturali per le labbra, come la menta piperita o la cannella. Questi prodotti provocano un afflusso di sangue alle labbra, che si gonfiano e diventano un pochino più rosse. Ne deriva anche un leggero formicolio, che non deve preoccupare.

Esercizi per le labbra

Un altro modo per rendere la bocca più carnosa sono gli esercizi per il viso. Sono piuttosto semplici. Si può ad esempio pronunciare tutte le vocali dell’alfabeto spalancando la bocca per circa dieci volte al giorno, tutti i giorni. Oppure, afferrare le labbra superiori fra le dita e compiere dei piccoli pizzicotti. Ciò favorisce la microcircolazione e serve ad aumentare il tono muscolare. Ripetete lo stesso movimento afferrando le labbra inferiori, ed alternando l’esercizio tre o quattro volte. Altro esercizio labiale è il cosiddetto “esercizio sorriso”, si esegue tenendo ben chiuse le labbra e i denti e provando a fare un grande sorriso per circa quindici secondi, dopodiché occorre aprire le labbra e protenderle in avanti, cercando si simulare una O per qualche secondo. Questo esercizio va ripetuto una decina di volte.

Esfoliare e idratare

L’esfoliazione e l’idratazione delle labbra sono due tecniche da praticare se si vogliono labbra più gonfie. Per togliere la pelle morta dalle labbra si può usare uno spazzolino da denti, che stimolerà il flusso sanguigno. Ci sono poi in commercio degli scrub specifici, in grado di rimuovere la pelle morta, levigare e ammorbidire la pelle delle labbra.

Il tatuaggio delle labbra

Infine, c’è un metodo che dà un risultato immediato ma che di certo non è naturale. Si tratta del tatuaggio permanente. L’intervento è costoso (circa 800 euro) ma dura da 8 a 10 anni. Ovviamente se si sceglie questa strada, contrariamente alle altre, è importante ricordare che si avrà quell’aspetto per molti anni e che quindi bisogna esserne convinte al 100%.