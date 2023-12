Tightlining, rendi magnetico il tuo sguardo con l’eyeliner invisibile

E ra il make-up preferito da Audrey Hepburn. Adesso è stato riscoperto ed è diventato virale sui social network. Ecco come realizzare il trucco per avere occhi da star

Un trucco occhi da favola che non richiede grandi abilità o prodotti costosi? Il Tightlining. Si tratta di una tecnica di make-up semplice e veloce, capace di rendere lo sguardo magnetico e intenso usando solo una matita nera e un po’ di mascara.

Cos’è il Tightlining?

Il Tightlining, conosciuto anche come “eyeliner invisibile”, consiste nel riempire lo spazio infraciliare delle ciglia superiori con una matita nera, per ottenere un effetto di ciglia più folte e definite. Il bello di questa tecnica è che non si vede il tratto di matita, ma solo il risultato: uno sguardo più aperto, profondo e seducente.

Il Tightlining è perfetto per chi ama il make-up naturale e discreto, ma anche per chi vuole dare più risalto agli occhi in un trucco più elaborato.

Come è nato

La tecnica del Tightlining non è una novità. Pare che la prima a lanciare la moda sia stata Audrey Hepburn, una vera icona di stile e bellezza. La diva di Colazione da Tiffany era famosa per il suo sguardo da cerbiatto, incorniciato da ciglia lunghissime e voluminose.

Il suo segreto era proprio il Tightlining, che eseguiva con cura e precisione, riempiendo tutti gli spazi tra le ciglia con una matita nera. In questo modo, creava un contrasto tra il bianco degli occhi e il nero delle ciglia, rendendo lo sguardo più luminoso e accattivante.

Di recente, il Tightlining è stato rilanciato su TikTok da alcune utenti, che hanno pubblicato video-tutorial dove spiegano come realizzarlo. I loro contenuti sono diventati subito virali.

Come si fa il Tightlining?

Per realizzare il Tightlining servono solo due prodotti: una matita occhi nera dalla texture morbida e cremosa e un mascara volumizzante.

I passaggi da seguire sono semplici. Come prima cosa bisogna appuntare bene la matita, in modo da avere un tratto sottile e preciso. Quindi, solleva leggermente la palpebra superiore con un dito e traccia una linea nera lungo la rima interna dell’occhio, riempiendo tutti gli spazi tra le ciglia.

Fai attenzione a non toccare la congiuntiva, per evitare irritazioni o lacrimazioni. Ripeti l’operazione sull’altro occhio, cercando di essere il più simmetrica possibile.

Se vuoi intensificare ulteriormente lo sguardo, puoi applicare la matita anche nella rima interna inferiore, ma solo nella parte esterna, per non chiudere troppo l’occhio. Completa il trucco con un mascara nero, applicandolo soprattutto sulle ciglia superiori, per creare un effetto lifting e aprire lo sguardo.