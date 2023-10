Latex lips, i segreti del trucco labbra più sexy del momento

T ornano di moda i lipgloss e i rossetti liquidi amati nella prima decade degli anni Duemila che renderanno il tuo make-up super glossy

Addio rossetti matte, sulle labbra torna di moda l’effetto lucido, anzi lucidissimo. Su TikTok il nuovo trend del mondo beauty si chiama “latex lips”. I lipgloss e i rossetti liquidi amati nella prima decade degli anni Duemila vivono un’altra giovinezza grazie allo stile vintage y2k (Year2000) che strizza l’occhio a moda e tendenze di quel periodo.

Il trend latex lips sui social

Come indicato dal nome, le “latex lips” ricreano sulle labbra l’effetto luccicante e super sexy del latex. L’hashtag sui social network conta ormai milioni di visualizzazioni e centinaia di video tutorial per realizzarle.

Come ottenere labbra ultra shiny

Per realizzare il make-up ultra shiny delle “latex lips”, devi prima preparare le labbra. Puoi utilizzare uno scrub e un balsamo per avere una superficie liscia in modo da esaltare l’effetto splendente. Segui i contorni con una matita della tonalità che preferisci, poi applica il rossetto liquido dello stesso colore. E poi il segreto naturalmente è lo strato di lucidalabbra trasparente da passare sopra per avere l’effetto lattice desiderato.

Emily insegna…

Sono tante le celebrities che hanno sperimentato la tendenza. Tra queste, ricordiamo Emily Ratajkowsky tra i canali di Versailles per la sfilata “Le Chouchou” di Jacquemus. Il rosso ciliegia delle sue labbra si abbina perfettamente al suo outfit total white ed è un riuscitissimo esempio di questo beauty look.