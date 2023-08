Vuoi un look d’impatto? Prova il make up bianco

P rova questo colore, solo o combinato con il nero, per illuminare il tuo sguardo nella vita di tutti i giorni o nelle occasioni speciali. I suggerimenti dalle sfilate

Il make up bianco è da sempre considerato difficile da portare. Ma con le giuste accortezze, può regalare un look di sicuro impatto, spicca e crea un contrasto quasi artistico. Provalo per un trucco adatto a tutti i giorni o più sofisticato per un’occasione speciale.

Il make up bianco in passerella

Basta dare un’occhiata alle sfilate per osservare come il make up bianco illumini lo sguardo delle modelle, rendendole quasi eteree. La riga bianca sulla parte inferiore dell’occhio è un piccolo dettaglio beauty in grado di regala una luminosità estrema e uno stile quasi futuristico.

Come realizzare un make up bianco da tutti i giorni

Per un trucco bianco delicato adatto a tutti i giorni, puoi utilizzare un ombretto opaco o nude da applicare e sfumare sulla palpebra. L’ombretto bianco invece mettilo nell’angolo interno dell’occhio come punto luce. Basta aggiungere il mascara per avere un make up soft ma in grado di regalare al viso la giusta luminosità.

Il make-up black & white

Puoi giocare con il bianco e nero per un make-up black & white, più o meno appariscente a seconda dell’occasione. Usato come colore “sedativo”, ammorbidisce l’effetto troppo intenso dello smokey eyes.

Il trucco per l’evento speciale

Contribuisce a uno stile più artistico e concettuale nei look da sera. Per consigli chiedere a una fan degli ombretti come Lady Gaga. Per calcare il red carpet dei prestigiosi SAG Awards per esempio, la cantante ha scelto lo stile italiano di un abito lungo bianco firmato Giorgio Armani Privé. Un outfit quasi cinematografico anche sul viso e facile da replicare.

Lady Gaga in “bianco”

Ti basterà alternare due eyeliner, uno di colore bianco e uno nero. Con il primo, disegna una linea molto spessa sulle palpebre allungando verso l’esterno così da creare la classica onda. Seguila per crearne una più sottile nera. Completa il make-up con il mascara nero e il gioco è fatto. Il tuo sguardo magnetico come quello di Lady Gaga è pronto.