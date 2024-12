HappyCow – piattaforma che elenca i ristoranti vegani nel mondo e riunisce una community di oltre un milione di sostenitori di uno stile di vita contrario allo sfruttamento degli animali – ha rilasciato la sua lista delle 25 città più vegan-friendly per il 2025. Nonostante una diminuzione del numero di ristoranti vegani esclusivi, il numero totale di opzioni vegane è in costante crescita, dimostrando un crescente interesse per il veganismo. Le prime tre città della classifica sono Londra, Berlino e Los Angeles.

Città a misura di vegani: i criteri di valutazione

L’elenco delle città è stilato utilizzando i dati del database di HappyCow, che prende in considerazione vari fattori. Tra questi, il numero di ristoranti completamente vegani, la presenza di attività commerciali vegane (come negozi, bar e B&B), la densità di attività vegane pro capite e la crescita delle attività vegane rispetto all’anno precedente. Inoltre, viene fatta una valutazione qualitativa del TeamCow, che esamina la facilità di accesso alle opzioni vegane, la diffusione del movimento vegano e l’attività della comunità locale.

Un trend di crescita globale

Dai dati emerge una tendenza generale di aumento delle opzioni vegan in tutto il mondo. Sebbene molte città, come Los Angeles e Portland, abbiano visto una leggera diminuzione del numero di ristoranti che seguono questa alimentazione in esclusiva, altre come Ho Chi Minh City e Città del Messico hanno registrato una crescita significativa, dimostrando un’espansione del veganismo anche in Paesi dove il movimento è relativamente nuovo. Città come Berlino, Lisbona e Città del Messico continuano a mostrare una crescita costante e positiva nelle metriche analizzate, riflettendo l’influenza globale del veganismo.

La top 10 delle città amiche dei vegani

Londra

Londra è al primo posto grazie a una crescita del 12% dei ristoranti vegani. Con 154 ristoranti e oltre 3.600 attività vegan-friendly, la capitale britannica è la destinazione vegana per eccellenza. Berlino

Berlino rimane una delle città più vivaci per il veganismo, con 116 attività completamente vegane e un aumento del 7% nelle attività vegan-friendly. Nonostante una leggera diminuzione dei ristoranti esclusivamente vegani, Berlino continua a essere un punto di riferimento per i vegani. Los Angeles

Los Angeles, pur avendo visto un calo del 22% nei ristoranti completamente vegani, si mantiene al terzo posto con 2.515 locali vegan-friendly. La città continua a essere una meta privilegiata per il veganismo grazie alla sua vibrante comunità e numerosi eventi a tema. Portland

Portland vanta la più alta densità di locali vegani pro capite, con 46 ristoranti esclusivamente vegani e un totale di 631 attività vegan-friendly. La cultura vegana della città è in continua crescita, con un aumento dell’1% nelle attività vegane totali. Lisbona

Lisbona, per il secondo anno consecutivo, ha visto un’espansione del 10% nei ristoranti vegani, raggiungendo 41 locali esclusivamente vegani. La città ha anche visto crescere il numero di attività vegan-friendly, confermandosi una delle destinazioni più accessibili per i vegani. Barcellona

Con un aumento costante, Barcellona ha visto crescere del 3% i suoi ristoranti vegani, arrivando a 60, e del 6% le attività vegan-friendly, portando il totale a quasi 1.000. La città è diventata uno dei centri più accessibili per i vegani in Europa. Amsterdam

Nonostante una diminuzione del 29% dei ristoranti completamente vegani (ora sono 52), Amsterdam continua a essere una delle città più amichevoli per i vegani, grazie alla sua alta densità di opzioni vegan-friendly, che ammontano a 827. Città del Messico

Città del Messico è entrata per la prima volta nella Top 10, con 124 ristoranti completamente vegani e un aumento del 13% nelle attività vegan-friendly. La rapida espansione della scena vegana nella capitale messicana è un segno positivo per il futuro del movimento. New York

New York è tornata nella Top 10 grazie alla crescita delle attività vegan-friendly (ora sono

1.165), nonostante un calo dell’11% nei ristoranti esclusivamente vegani. La città offre una vasta gamma di opzioni vegane, grazie alla sua popolazione multiculturale. Ho Chi Minh

Ho Chi Minh City è una nuova entrata nella lista, con una crescita vegana impressionante. I ristoranti completamente vegani sono aumentati del 33%, arrivando a 210, e ci sono 230 attività vegane, in crescita del 41%. Con 1.214 indirizzi vegan-friendly (un aumento del 16%), la scena vegana della città sta esplodendo, promettendo un futuro ancora più vivace.

La altre città dall’11esima alla 25esima posizione

11. Varsavia

12. Tokio

13. Porto

14. Bangkok

15. Praga

16. Parigi

17. San Francisco

18. Taipei

19. Singapore

20. Copenaghen

21. Amburgo

22. Madrid

23. Vienna

24. San Paolo

25. Monaco