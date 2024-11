Il sito britannico Which? ha analizzato le planimetrie degli aerei di alcune compagnie low cost, e non solo, scoprendo che la comodità dei posti a sedere varierebbe a seconda della loro collocazione sui diversi velivoli. Anche senza andare in business class, lo spazio riservato alle gambe non sarebbe quindi sempre uguale, sostiene il portale che offre consigli e informazioni ai consumatori. Ed esisterebbero dei “trucchi” per ottenere, gratuitamente, i posti migliori per esempio su Ryanair o EasyJet.

Sedili più comodi nella parte destra delle low cost

Secondo la ricerca di Which? Travel, sedersi sulla destra degli aerei di Ryanair, EasyJet e altre grandi compagnie garantirebbe più spazio per le gambe. Il sito britannico spiega questa “asimmetria” degli aeromobili in questo modo. Alcune compagnie avrebbero «rimosso gli armadietti portaoggetti anteriori per creare un’altra fila di passeggeri paganti su un lato dell’aereo». Il risultato, secondo Which?, è che «i sedili nella parte anteriore dell’aereo non hanno effettivamente le stesse dimensioni. Quelli sulla destra (posti D, E ed F) spesso offrono da 1,2 a 2,5 centimetri di spazio in più per le gambe rispetto a quelli sulla sinistra». Si tratterebbe per la maggior parte dei casi di posti standard, che vengono assegnati casualmente senza costo all’atto della prenotazione. Altrimenti, precisa Which?, dovrebbero essere «la categoria di posti più economica da acquistare».

Low cost, come scoprire l’ampiezza di un posto

Which? spiega anche come è possibile verificare online l’ampiezza di un posto a sedere. La prima cosa da fare è scoprire se il volo che ci interessa rientra nei requisiti suddetti, digitando destinazione e data di partenza su Google Flights in modo da recuperare il modello dell’aereo. Quindi, per visualizzare la configurazione del tuo aeromobile, è possibile ricorrere a AeroLOPA, un sito che contiene le planimetrie dei posti a sedere suddivise per compagnie e tipologia di aeromobile.

I consigli di Which? per prenotare con Ryanair

Il portale britannico spiega inoltre come ottenere i posti migliori sui voli Ryanair, che utilizza prevalentemente Boeing 737. Le planimetrie dei posti di AeroLOPA, secondo quanto riporta Which?, «mostrano che i posti D, E ed F nelle file 3-15 sono i posti standard più spaziosi sull’aereo in entrambe le possibili configurazioni». Questo si tradurrebbe in circa 1,27 cm di spazio in più per le gambe rispetto agli altri posti standard. Il sito consiglia inoltre di vedere se questi posti vengono assegnati casualmente. Altrimenti è possibile acquistarli a prezzi modici (9 sterline secondo la ricerca).

I consigli di Which? per prenotare con EasyJet

Anche viaggiando con EasyJet ci sarebbe possibilità di avere più spazio per le gambe. Se ci si imbarcherà sull’Airbus A321neo, uno degli aerei più nuovi della compagnia, Which? consiglia di scegliere i posti a destra (D, E ed F) nella parte anteriore (file 3-13): la distanza tra i sedili sarà di 73,66 cm. Il sito ha riferito che la stessa EasyJet ha confermato che «lo spazio a disposizione è di ben 2,5 cm in più rispetto a quello offerto sulla sinistra (file 6-17 ABC) o nella parte posteriore dell’aereo (file 30-40), entrambe con una capienza di 28 pollici (71 cm) fino alle ginocchia». Il check-in con la compagnia low cost può essere fatto da 30 giorni fino a due ore prima della partenza. Se uno di questi posti sulla destra non venisse assegnato casualmente, è possibile acquistarlo a 6,50 sterline.

