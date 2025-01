Hai mai sentito parlare di mukbang? Si tratta di un fenomeno nato in Corea del Sud che consiste nel riprendersi tramite live streaming o video pre-registrati mentre si mangiano enormi quantità di cibo. I video in questione sono molto spesso girati all’interno dell’abitacolo delle proprie automobili, magari dopo aver ordinato cibo da asporto al drive-through. Una pratica deleteria non solo dal punto di vista alimentare ma, fanno sapere gli esperti, che potrebbe trasformare l’auto in un terreno fertile per i batteri.

Proliferazione di batteri in auto

Il dottor Gareth Nye, docente di scienze mediche, dichiara a Newsweek: «Mangiare in macchina può portare alla dispersione di depositi di cibo. L’esempio più evidente sono le briciole, ma anche il passaggio del cibo di mano in mano e i depositi di saliva dovuti alla masticazione creano terreno fertile per la proliferazione batterica nell’abitacolo».

Nye ha affermato che uno studio recente ha rilevato circa 1.500 batteri diversi nelle auto, con cariche significative sul sedile del conducente, sul cruscotto e sul volante. Rilevati in particolare grandi quantità di Escherichia coli e Stafilococco, dannosi per la salute dell’uomo.

Identiche osservazioni anche da parte del dottor Sham Singh, esperto di salute presso la WINIT Clinic, con sedi negli Usa: «Consumare o conservare cibo in auto può spesso causare il deposito di briciole che possono ospitare batteri, muffe o attirare parassiti se non si esegue una pulizia accurata».

Mangiare in auto e cattiva digestione

Mangiare in auto è una una cattiva abitudine anche secondo i nutrizionisti. Spesso, infatti, i pasti consumati sono cibi preconfezionati o fast food, tendenzialmente meno salutari e ricchi di grassi, zuccheri e sale, con tutti i problemi di salute che ne possono derivare. Mangiare di fretta senza masticare adeguatamente il cibo, come spesso accade in auto, può inoltre compromettere il processo digestivo causando bruciore di stomaco e reflusso gastroesofageo.

La cattiva digestione, spiega la nutrizionista Catherine Jeans del The Family Nutrition Expert, non è solo conseguenza di cibo cattivo e scarsa masticazione, ma del fatto che «restiamo seduti per lunghi periodi di tempo in una posizione non certo ideale per la digestione». Sebbene mangiare a tavola sia la condizione ideale, esistono vari modi per rendere più sano mangiare in auto, come prendersi del tempo per rilassarsi e dare priorità alla postura. «Una postura eretta è la più adatta per una respirazione regolare, la deglutizione e la discesa del cibo lungo il tratto digerente – continua la nutrizionista -. Molti potrebbero non regolare il sedile in posizione eretta ottimale, quindi mangiare dal sedile dell’auto potrebbe non offrire il supporto digestivo più efficace».

Gli alimenti consigliati in viaggio

Interpellata da Newsweek, la dottoressa Nichola Ludlam-Raine afferma: «Mangiare in auto conduce spesso al consumo di pasti frettolosi e cibi ultra-processati, che possono ostacolare la corretta digestione e rendere più difficile sintonizzarsi sui segnali di fame e sazietà, portando potenzialmente a mangiare troppo».

Pur essendo inevitabile in alcuni casi mangiare in auto, secondo la dietologa Sapna Peruvemba «un’alimentazione consapevole, in cui si assapora il cibo e si riducono al minimo le distrazioni, è fondamentale per sentirsi sazi ed evitare di mangiare troppo». Consiglia quindi di portare con sé degli snack nutrienti e facili da trasportare, come mix di frutta secca, noci, fette di mela, clementine e bastoncini di verdure con salsa.

