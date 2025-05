La mano di una neonata, che diventa una bimba in bicicletta, poi una giovane donna, le sue sfide lavorative, e quindi una donna adulta. Il colloquio con un medico, il momento della colazione al mattino e un messaggio sul cellulare che ricorda l’ora della terapia. Inizia così il video della campagna Prendi a cuore la tua salute, realizzata da Fondazione Pubblicità Progresso e supportata dal Gruppo Servier in Italia per affrontare un tema cruciale: l’Aderenza Terapeutica nelle malattie cardiovascolari. Già, perché a tutt’oggi rappresenta uno dei più importanti problemi di salute pubblica a livello globale. Dati alla mano, in Italia solo il 50% dei pazienti con malattie cardiovascolari aderisce correttamente alle cure, tanto che la scarsa aderenza terapeutica è considerata alla stregua di un fattore di rischio occulto.

Come Prendere a cuore la salute, a partire dai controlli

Prendersi cura di sé, come sottolinea il video, è un gesto d’amore. Con le patologie cardiovascolari infatti, non si scherza. È necessario un impegno costante da parte delle persone. E questo significa tenere sotto controllo i principali fattori di rischio, cioè ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, sia con la corretta terapia prescritta dal medico, sia con uno stile di vita sano.

Aderire alle terapie, continua la voce narrante nel video, salva la vita. Lo sottolineano anche i numeri, ancora oggi drammatici. Ogni anno nel mondo si sfiorano i 19 milioni di decessi e in Italia ictus, infarto e altre malattie del cuore causano la morte di oltre 240mila persone. «La campagna sul rispetto delle terapie prescritte dal medico rappresenta un tema cruciale di responsabilità sociale. Come Fondazione, siamo profondamente impegnati nel promuovere una comunicazione che non solo informi, ma ispiri un cambiamento reale nei comportamenti», dichiara Andrea Farinet, Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso. «L’aderenza terapeutica non è solo una questione di seguire le prescrizioni mediche: è un impegno consapevole verso la propria salute e qualità di vita. Attraverso questa iniziativa, vogliamo sensibilizzare pazienti, caregiver e professionisti sanitari sull’importanza di collaborare attivamente per prevenire complicanze gravi e migliorare la vita delle persone. È una sfida che richiede il contributo di tutti gli attori coinvolti, perché solo insieme possiamo contribuire al benessere individuale e sociale».

L’importanza della forza di volontà

Sai chi sono io? La tua forza di volontà. Racconta la voce narrante nel video. Ed è così. Ci vuole costanza nel seguire le cure prescritte dal medico e non solo per il proprio benessere. La scarsa aderenza alle cure si traduce infatti in un danno anche per la società e il Sistema Sanitario Nazionale, chiamati ad assorbire i costi diretti e indiretti generati dagli interventi sanitari e previdenziali necessari per gestire eventi maggiori e disabilità correlate alle malattie cardiovascolari. Basti pensare invece che l’aderenza alle terapie potrebbe ridurre in Europa, Italia compresa, le spese sanitarie di circa 125 miliardi di euro l’anno.

«Siamo onorati di essere al fianco di Fondazione Pubblicità Progresso, che da 50 anni in Italia è sinonimo di comunicazione sociale promuovendo progetti informativo-educativi rivolti all’opinione pubblica su temi inerenti il senso civico, la cultura e la salute», dichiara Gilles Renacco, Presidente Gruppo Servier in Italia. «Un plauso va alla nuova campagna di Pubblicità Progresso, Prendi a cuore la tua salute, creata nell’ottica di diffondere consapevolezza sul ruolo di comportamenti virtuosi, come l’aderenza alle terapie, per il bene del singolo paziente, dell’intera collettività e del SSN: un’iniziativa di grande valore sociale considerando l’attuale trend di invecchiamento della popolazione».

Prendi a cuore la tua salute: come nasce il progetto

“Prendi a cuore la tua salute: Aderire alle Terapie Salva la Vita” è stata realizzata con l’endorsement di: Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali (ARCA), Conacuore, Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG), Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC), Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC). Per maggiori info: https://alcuoredelladerenza.it/prendi-a-cuore-la-tua-salute/

Contenuto realizzato con il contributo non condizionante di Gruppo Servier

