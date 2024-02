Tarzan movement, come si pratica e perché fa bene

U na nuova disciplina ci invita a riscoprire la nostra "scimmia interiore". Ecco in che cosa consiste e perché allenarsi così fa bene al fisico e alla mente

Altro che yoga. La nuova tendenza del fitness è il “movimento primordiale” o, per dirla in parole semplici, muoversi come Tarzan. Di che cosa si tratta? Camminare a quattro zampe, arrampicarsi sugli alberi, imitare i fischi degli scimpanzé e, in generale, abbracciare il proprio gorilla interiore.

“Stare nella natura è già una sorta di guarigione”, ha spiegato il fondatore del movimento, Victor Manuel Fleites, al giornale britannico Independent. Ha aggiunto che nelle sue lezioni, che costano circa 14 euro, insegna alle persone ad arrampicarsi sugli alberi e imitare i movimenti delle scimmie.

Tarzan movement: che cosa è

Secondo i fautori del Tarzan movement, stare nella natura, imitanto i movimenti delle scimmie, ci aiuta a ritrovare un senso di appagamento e calma. Ma anche a riconnetterci con chi ci circonda e ritrovare il mistero che manca nella società in cui viviamo, dove basta un clic per trovare risposta a ogni nostra domanda.

Come è nata questa disciplina

Fleites ha raccontato all’Independent di avere avuto il suo primo assaggio di questa mania all’aria aperta, a Cuba, dove è cresciuto e dove spesso fuggiva da casa per andare nella foresta a giocare con gli animali e arrampicarsi sugli alberi. Ha, quindi, spiegato di vedere questa “regressione” dell’uomo paradossalmente come l’antidoto alla società moderna, che crede si sia trasformata in un pozzo nero di capitalismo.

Il passatempo personale di Fleites è presto sbocciato in un movimento in piena regola. Dopo avere iniziato con pochi accoliti, i sostenitori del Tarzan movement sono ora ovunque, dalla Finlandia agli Stati Uniti.

Come nel film Il pianeta delle scimmie

Su Instagram Fleites vanta oltre 180mila follower. In una delle sue clip più popolari, lo si vede arrampicarsi agilmente e saltare tra gli alberi mentre spiega la sua filosofia e la tecnica corretta. Nella didascalia del video, spiega che arrampicarsi sugli alberi non è solo un “passatempo”, ma piuttosto una “porta d’accesso” alle nostre radici di scimmie.

In altre clip lo si vede dondolarsi tra gli alberi, agitare le braccia come gorilla, emettendo i versi degli scimpanzé e correre a quattro zampe come se fosse appena uscito dal film Il pianeta delle scimmie.

Tarzan movement: i benefici

Sebbene queste attività possano sembrare frivole, muoversi come Tarzan è, però, una vera e propria disciplina di fitness. Infatti, comporta essenzialmente movimenti come strisciare, piegarsi e rotolarsi a quattro zampe e altre attività che richiedono un certo allenamento. In altre parole, questi movimenti hanno un’applicazione pratica che va oltre l’imitare le scimmie.

Fleites consiglia di praticare il Tarzan movement periodicamente, perché fa bene al corpo e alla mente. Una donna che ha scoperto questa pratica ha confessato all’Independent di avere superato un disturbo da stress post-traumatico.

“Veniamo dalla famiglia delle scimmie”, ha detto Fleites, “penso che sia giunto il momento di riconoscere quel nostro lato animale. Passiamo da questo folle stile di vita cittadino a qualcosa di semplice. Vivi come Tarzan”.