I feel good - Impariamo a stare bene - Relazioni è la nuova serie video podcast di Donna Moderna che parla di benessere mentale realizzata in collaborazione con il servizio di psicologia online Unobravo e girata nel Concept Showroom Casa Xiaomi. Non perdere le puntate!

L’importanza delle relazioni nella vita di tutti noi

Ci sono quelle che non ci scegliamo, con i genitori, i figli, ma anche con i colleghi. A volte ci arricchiscono, altre ci pesano. Ma ci sono anche quelle che, invece, ci costruiamo con gli amici, per esempio, o il partner. Di qualunque tipo siano, però, le relazioni sono fondamentali per ciascuno di noi. Legami invisibili, fatti spesso di dicotomie, ambivalenze, frutto di esperienze vissute, emozioni non elaborate, del bisogno inconscio di sentirci accolti, rispecchiati, ascoltati, rispettati. Ed è per questo che le abbiamo scelte come argomento della nostra serie video podcast, I feel good – Impariamo a stare bene – Relazioni, realizzata in collaborazione con il servizio di psicologia online e Società Benefit Unobravo.

La nuova serie video podcast realizzata in collaborazione con Unobravo

Questa serie, composta da 5 puntate che saranno online tutti i martedì a partire da oggi, vuole aiutarci a capire e ad accogliere le nostre fragilità per vivere più serenamente. Perché è normale in ogni rapporto, in ogni ruolo che rivestiamo nutrire emozioni contraddittorie per le quali potremmo sentirci inadeguati, bloccati, a volte persino sbagliati. Quando, invece, sarebbe importante imparare a comprenderle e accettarle.

Proprio quello che vogliamo fare con questa serie in cui la nostra giornalista Marta Bonini, chiacchiera con la Dottoressa Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e clinical director di Unobravo. Seguici!

Ma siccome gli argomenti di cui parliamo nelle 5 puntate sono importanti, vasti e possono essere guardati e affrontati da diversi punti di vista, abbiamo pensato di fare qualcosa in più, di coinvolgerti in prima persona condividendo uno spazio per le tue storie, le tue esperienze, le tue fragilità. Se hai domande, curiosità, perplessità puoi scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto della mail I FEEL GOOD, e noi in una puntata finale risponderemo a tutti i vostri dubbi con la Dottoressa Valeria Fiorenza Perris.

Il benessere mentale è una nostra priorità

Un’ultima cosa, però, prima di lasciarti alla puntata 1. Il tema della salute mentale ci sta a cuore e, con il nostro partner, abbiamo pensato di offrire un buono sconto sulla prima seduta di terapia online. Il funzionamento è molto semplice: dopo aver completato il questionario su unobravo.com verrai associato al terapeuta Unobravo più adatto alle tue esigenze per un colloquio conoscitivo gratuito. Se poi deciderai di intraprendere un percorso, potrai usufruire del 10% di sconto sulla prima seduta inserendo il codice IFEELGOOD10 al momento del pagamento.

Per maggiori info visita unobravo.com.

Prima puntata: Grande, ma non abbastanza

In questa puntata parliamo di genitori e figli adolescenti. Di mamme&papà che da un lato devono fare un passo indietro, stare a guardare, perché loro figlio ormai è grande, ma dall’altro, però, lo devono ancora sostenere, guidare, prendere per mano perché in realtà deve ancora crescere. In un equilibrio millimetrico tra autonomia e regole condivise, vicinanza e lontananza, abbracci stretti e sorrisi da lontano. A parlarne con la nostra giornalista Marta Bonini, c’è la Dottoressa Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e clinical director di Unobravo. Seguici!