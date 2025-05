Come va il sesso della Generazione X? E se fosse arrivata la stagione del sesso libero e sfrenato? Se fosse, per noi ragazze della generazione X, nate tra il 1965 e il 1980, il momento d’oro per un randagismo gaudente e pieno di soddisfazioni? Altro che menopausa, sbalzi d’umore e osteoporosi! Approfittiamo piuttosto della nostra insonnia e usiamola per mirabolanti peripezie notturne. Abbiamo un patrimonio di saperi acquisiti e corpi imperfetti con cui abbiamo fatto pace. Cosa aspettiamo a farne buon uso?

Il sesso felice delle donne della Generazione X

Il sospetto che, imbrigliate nella nostra monogamia o nella nostra autocommiserazione, ci stiamo perdendo qualcosa, si è fatto certezza leggendo un lungo articolo di Mireille Silcoff, autrice e giornalista canadese, uscito sul New York Times, intitolato “Perché le donne della GenX hanno il sesso migliore”. In un’epoca in cui le generazioni più giovani prendono le distanze dall’amore fisico rifugiandosi in un isolamento digitale – racconta Silcoff – le donne tra i 45 e i 60 vivono felicemente in controtendenza, anche secondo i sondaggi.

Abbiamo avuto un’educazione sessuale analogica, un’adolescenza allo stato brado, la paura dell’Aids e delle gravidanze indesiderate, e un contorno patriarcale che, in gioventù, ha represso il completo e disinibito fiorire del nostro piacere. Forti di questo bagaglio, oggi, separate, divorziate o semplicemente single, facciamo sesso con magistrale competenza, alla faccia della menopausa, descritta fino alla fine del secolo scorso come un tempo di tramonti e miserie.

La rinascita sessuale delle over 50

La grammatica era nota ma «Ho scoperto di essere migliorata nel sesso perché sono più vecchia. Ho meno inibizioni, meno complessi e più amor proprio» scrive Silcoff interpretando un sentire generazionale. Anche l’immaginario cinematografico e televisivo è cambiato. Su Netflix Usa c’è un’intera categoria intitolata “Grown-Ass Women Living Their Best Lives”, donne fatte e finite che si godono la vita al massimo, mentre nel 2024 le cinquantasettenni Nicole Kidman e Laura Dern, rispettivamente in Babygirl e Lonely Planet, sono state protagoniste sullo schermo di storie roventi con uomini ben più giovani.

E se volete avere un’ulteriore conferma che noi figlie degli ’70 oggi lo facciamo, almeno tra Canada e Stati Uniti, meglio di tutti gli altri, basta leggere gli oltre 1500 commenti che plaudono all’articolo del New York Times. Centinaia di donne over 50 e 60 raccontano di rinascita sessuale, risveglio della libido, amanti giovanissimi mentre decine di uomini si dicono deliziati dall’esuberanza delle loro partner agées. Dal divano della mia relazione trentennale con lo stesso uomo, tifo per le mie coetanee che si dedicano al sesso occasionale e sfrenato con ritrovata soddisfazione, scoprendolo più bello di come lo avevano lasciato a vent’anni. E mi auguro che la GenX non sia l’eccezione ma l’apripista per le ragazze confuse di oggi, signore risolte di domani.

