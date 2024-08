Amore e amicizia corrono di pari passo? Basta fare un giro sulle pagine social delle tue migliori amiche e sicuramente ti imbatterai in qualche foto idilliaca con il commento «Ho sposato il mio migliore amico» oppure «Oggi sono dieci anni che sto con il mio migliore amico». Ma è giusto?

Che tra due partner ci sia un forte legame di amicizia è scontato. Ma lui deve essere per forza il tuo migliore amico, e viceversa? Secondo gli esperti, no. Infatti, pur essendo l’amicizia auspicabile in una relazione di coppia, a cementare l’unione sono altri fattori. Il desiderio, per esempio. E non è detto che quest’ultimo lo si provi anche verso un migliore amico. Tutt’altro: la maggior parte delle volte non è affatto così.

Coppia, l’Amicizia senza attrazione funziona?

Pensaci bene: la differenza tra un migliore amico e un fidanzato o un marito sta proprio nel desiderio, nella forte attrazione sessuale che scoppia tra due partner, nell’attrazione che talvolta ci travolge prima ancora di conoscere l’altra persona, molto prima che nasca quel legame così forte che comprende anche, perché no, un forte sentimento di amicizia.

Certo, non è detto che un amicizia non possa sfociare in amore. Succede spesso, magari anche dopo tanti tanti anni che ci si conosce e ci si frequenta. Le storie d’amore possono essere distinte tra quelle che nascono da un legame di profonda amicizia e quelle che, invece, prendono il via da una forte attrazione sessuale.

Quando l’amore nasce dall’amicizia

Nel primo caso il legame è rafforzato da una forte sintonia e intesa reciproca, da un alto livello di conoscenza dell’altro che, nel tempo, porta a innamorarsene. Nel secondo caso, non è detto che la forte attrazione sfoci in una relazione a lungo termine. La fiamma potrebbe anche spegnersi dopo qualche appuntamento, quando magari si capisce che sì, c’è desiderio, ma poca sintonia psicologica. Eppure, facci caso: quando pensi alla possibilità di innamorarti, la tua mente non va subito a uno sconosciuto che ti attragga in maniera incredibile?

Dipende dalla cultura in cui viviamo, dove l’amore nato da una forte passione e sfociato magari in matrimonio è narrato nei romanzi, nei film, a teatro. Il che ci condiziona, ci porta a pensare che quella passione che tutto travolge sia l’unica forma.

Salvo, poi, scoprire che non è così, che è solo un cliché. E che quel partner che tanto sogniamo, magari è solo una proiezione dei nostri desideri. Col tempo scopriremo che a rendere speciale una unione non è solo l’attrazione, ma la connessione psicologica, la fiducia, la lealtà che l’amicizia comporta. E che la passione può diminuire, mentre l’amicizia consolida il rapporto, lo rende più forte e destinato a durare nel tempo.

Amarsi nel tempo

Ma attenzione: questo non significa che bisogna per forza innamorarsi del proprio migliore amico, ma amarsi bene, facendo crescere nel tempo il legame, accettando le proprie differenze, aprendosi, dando spazio oltre alla passione anche alla nascita di una forte amicizia.