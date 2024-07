I belli si attraggono. È la conclusione alla quale è giunto un nuovo studio condotto presso l’università della Florida. In particolare, secondo i ricercatori, tra le affinità di coppia bisogna considerare il fatto che le persone più attraenti hanno la tendenza a innamorarsi di altre appartenenti alla stessa “classe”, almeno per quanto riguarda la bellezza.

Come si è svolto lo studio

La ricerca è stata attuata prendendo in considerazione quasi 1.300 coppie eterosessuali. Inoltre, i ricercatori coordinati da Gregory Webster, Ph.D., professore di psicologia presso l’Università della Florida, hanno anche condotto 27 studi individuali. Webster e i suoi collaboratori della Yale University e della State University di New York a Fredonia hanno pubblicato i risultati sulla rivista accademica Personality and Individual Differences.

Leggi anche Le affinità di coppia secondo l’oroscopo cinese

La bellezza nella coppia

Secondo quanto è emerso, non solo uomini e donne sono abbastanza bravi nel giudicare la propria attrattiva, ma le stesse coppie tendono poi ad avere visioni simili della bellezza. Per esempio, tra gli intervistati, gli uomini che si consideravano attraenti avevano la tendenza a uscire con donne che avevano si se stesse un’autovalutazione simile.

Nel corso della ricerca, ai due partner di una stessa coppia è stato chiesto di valutare la propria attrattiva fisica. Le loro foto sono poi state mostrate a sconosciuti, che hanno fornito valutazioni oggettive sulla bellezza dei soggetti ritratti nelle immagini.

Coppia e bellezza: 52 anni di studi

Non è la prima ricerca del genere. Il team del professore Webster ha rianalizzato uno studio eseguito nel 1988, che aveva raccolto dati su 27 diverse ricerche concentrate sulla bellezza e l’attrattiva all’interno delle coppie. Negli ultimi 34 anni, i ricercatori hanno sviluppato nuovi metodi per analizzare i dati. Da qui la decisione di rianalizzare gli studi precedenti sotto una nuova luce.

«C’è una vasta linea di ricerca sulla meta-analisi. C’è un’intera linea di ricerca su come analizzare i dati per le coppie. Ma non erano mai stati messi insieme prima», ha spiegato Webster. Lo scienziato ha poi specificato che le prime ricerche risalgono al 1972. Dunque, i dati sulla coppie a disposizione dei ricercatori erano tantissimi, poiché partivano proprio da quell’anno.

Leggi anche Coppia, se la differenza di età fa ancora discutere

Come siamo cambiati

I risultati più significativi riguardano, però, le osservazioni sulle coppie condotte nel 2024. «È possibile che alcuni aspetti dell’attrazione siano cambiati nel tempo», ha spiegato Webster, precisando che molti cambiamenti sono stati determinati anche «dall’avvento degli appuntamenti online, dove all’inizio tutto ciò che hai sono le foto».

Coppia e bellezza: col tempo si cambia

La meta-analisi ha permesso al gruppo di Webster di chiedersi come cambiano le autovalutazioni sulla bellezza nel corso di relazioni di diversa durata. Alcuni studi erano, infatti, concentrati su coppie giovani, mentre altri erano orientati verso coniugi sposati da molto tempo.

I ricercatori hanno scoperto che tra le persone che stanno insieme da più tempo, gli uomini sono più accurati nel giudicare la propria attrattiva, forse perché diminuisce l’eccessiva sicurezza di sé che si ha da giovani. «Gli uomini potrebbero diventare più realistici col passare degli anni», ha detto Webster, «sono consapevoli che, di solito, nessuno diventa più attraente col tempo».