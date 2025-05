Può sembrare banale dirlo, ma niente come l’amore di una madre garantisce una vita felice e piena di successo. Il modo in cui cresci i tuoi figli ha un impatto che va ben oltre l’infanzia, e quelli che ricevono più amore e attenzione da piccoli diventano adulti più empatici e responsabili, con miglior esito scolastico e professionale. Non è solo senso comune, lo conferma anche uno studio realizzato da American Psychologist che dimostra il legame tra affetto materno e realizzazione personale. Una genitorialità affettuosa fa sì che i bambini abbiano un futuro caratterizzato da realizzazione e stabilità emotiva.

Lo studio

Lo studio portato avanti dai ricercatori dell’Università di Edimburgo e della Duke University si è concentrato su 2.232 gemelli britannici, seguendoli dalla nascita fino ai 18 anni. Nel periodo compreso tra il compimento dei 5 e i 10 anni è stato misurato l’affetto materno attraverso il modo in cui le madri parlavano di ciascun gemello. Quando questi hanno compiuto il 18esimo anno, sono state valutate le loro personalità secondo le caratteristiche che vengono identificate come Big Five: apertura mentale, coscienziosità, estroversione, gradevolezza e stabilità emotiva.

I benefici della genitorialità affettuosa

I risultati ottenuti dallo studio hanno dimostrano che i bambini che avevano ricevuto maggior affetto materno sono diventati ragazzi più aperti, coscienziosi e amabili rispetto agli altri. E questo anche tenendo conto delle influenze genetiche e dell’ambiente familiare condiviso. Sono in particolare la coscienziosità, l’apertura mentale e la gradevolezza ad essere influenzate dal rapporto affettivo con il genitore. Estroversione e stabilità emotiva sarebbero invece legate piuttosto a fattori genetici e sociali come amicizia ed esperienze vissute al di fuori della famiglia.

Ricevere più affetto rende adulti migliori

Insomma, ricevere più affetto materno rende adulti migliori. Gli effetti positivi si riverberano sul successo scolastico e professionale, ma non si fermano lì. Arrivano a toccare anche i livelli di istruzione, di salute e il successo nella vita. Secondo i ricercatori, abbracciando un modello di genitorialità positiva, si potrebbe scatenare un effetto valanga in positivo, capace di coinvolgere l’intera popolazione influenzando i livelli di istruzione e salute, e riducendo le disuguaglianze sociali. In questo modo sarebbe possibile per tutti i bambini avere le medesime opportunità di diventare da grandi felici e realizzati.