Nell’era dei social media, può sembrare che tutti stiano avendo figli, ma dietro le foto di neonati e pancioni ci sono spesso storie non raccontate. Una coppia su otto, secondo i dati, affronta difficoltà legate all’infertilità. Questa realtà, purtroppo, rimane un tabù per molte persone, costringendo chi ne soffre a vivere questa lotta in silenzio. L’infertilità è una sfida che colpisce sia fisicamente che emotivamente, e le donne spesso portano il peso maggiore di questo percorso. Tra ormoni, visite mediche e interventi, il cammino verso il concepimento può diventare estenuante. Come amica o parente, sapere come supportare chi vive questa situazione può fare una grande differenza.

Ascoltare senza giudicare

Il primo passo per sostenere una persona che affronta l’infertilità è mostrarsi presenti e disposti ad ascoltare. Non tutte le persone sono pronte a condividere i propri sentimenti o dettagli del percorso che stanno vivendo. Un semplice messaggio come «Sto pensando a te, come stai?» può aprire la porta alla conversazione. È importante lasciare che sia l’altra persona a decidere quanto e cosa condividere, così come è bene evitare di insistere o porre domande invasive. Una frase corretta da rivolgere al nostro amico o amica è: «Capisco quanto questa situazione possa essere difficile per te, sono qui se vuoi parlarne».

Non cercare di risolvere il problema dell’infertilità

Spesso, di fronte alla sofferenza di una persona cara, il nostro primo istinto è cercare di offrire soluzioni. Tuttavia, nel caso dell’infertilità, è importante capire che non ci sono risposte semplici. Cercare di minimizzare l’incertezza con frasi ottimistiche, come «Andrà tutto bene», può sembrare incoraggiante, ma rischia di essere percepito come una negazione della realtà. Invece, è consigliabile cercare di creare uno spazio sicuro dove l’amica o amico possa esprimere le sue emozioni, anche se scomode o difficili da ascoltare. Rimanere presenti e accogliere le sue preoccupazioni è spesso il supporto migliore.

Sensibilità negli annunci

Un momento molto delicato può essere l’annuncio di una gravidanza a un’amica o amico che non riesce ad avere figli. Non bisogna nascondere la gravidanza, ma di certo comunicarla in modo privato, magari tramite un messaggio che dia il tempo di elaborare la notizia. Un esempio potrebbe essere: «Ci tenevo a dirti personalmente che sono incinta. So che stai affrontando un momento difficile, quindi comprendo se hai bisogno di tempo per elaborare questa notizia. Ti voglio bene». Non è corretto escludere la persona in difficoltà da eventi come baby shower o feste per bambini, ma è necessario rispettare lo spazio altrui.

Offrire aiuto concreto

Chi ha problemi di infertilità, e per questo sta attraverso un periodo difficile, ha bisogno di un aiuto concreto. Piuttosto che dire «Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa», è bene proporre un aiuto specifico, come un passaggio in auto per andare a un appuntamento, portare la spesa a casa o semplicemente fare compagnia per una passeggiata.

Evitare consigli non richiesti sull’infertilità

Probabilmente la persona in difficoltà ha già esplorato ogni possibile strada per affrontare l’infertilità, seguendo i consigli del suo medico. Offrire suggerimenti non richiesti o raccontare storie di altre persone potrebbe non essere utile e, in alcuni casi, persino doloroso. Prima di condividere un’esperienza personale o quella di qualcun altro, chiedi se c’è la voglia di ascoltarla.

L’importanza di una presenza costante

Il supporto non si limita a momenti specifici. Mostrare costanza, anche con piccoli gesti nel tempo, può aiutare un’amica o un amico a sentirsi meno solo in questo viaggio. Invitarla a uscire, proporre attività che possano distrarla e ricordale che può contare su di noi è molto importante.