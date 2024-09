L’amicizia è uno dei legami più preziosi che possiamo sperimentare nella vita. Queste relazioni possono essere soggette a cambiamenti di vita, come trasferimenti o la perdita di interessi comuni, oppure profonde e durature, quelle con cui ci si confida nei momenti difficili, ma che solitamente includono solo poche persone. La forma più rara e preziosa di amicizia è quella che dura per decenni, resistendo a ogni fattore esterno o interno. Ma cosa rende queste amicizie così resilienti?

Sette aree di affinità

Secondo Robin Dunbar, psicologo evolutivo e autore di Friends: Understanding the Power of Our Most Important Relationships, una delle chiavi per costruire un’amicizia solida risiede nei tratti condivisi tra le persone. Dunbar ha individuato sette aree di affinità che risultano fondamentali per creare e mantenere un’amicizia duratura: parlare la stessa lingua, provenire dalla stessa zona, avere percorsi di carriera simili, e condividere hobby, punti di vista, senso dell’umorismo e gusti musicali. Non tutte le coppie di amici condividono tutti questi aspetti, ma più somiglianze esistono, maggiore è la probabilità che l’amicizia si rafforzi nel tempo.

Trascorrere il tempo insieme

Se la condivisione di interessi è cruciale, il tempo passato insieme è un altro ingrediente essenziale. Jeffrey Hall, direttore del Relationships and Technology Lab dell’Università del Kansas, ha studiato quanto tempo è necessario per trasformare un’amicizia in una vera e propria relazione di profonda intimità. Secondo la sua ricerca, occorrono almeno 300 ore di interazione per diventare migliori amici. Inoltre, Hall ha sottolineato che gli amici che si scambiano pensieri ed emozioni più profondi tendono a sviluppare un legame più stretto rispetto a chi mantiene le conversazioni su un livello superficiale.

Coltivare l’amicizia

Una volta costruito un rapporto stretto, la costanza è fondamentale per mantenerlo tale. Aminatou Sow, co-autrice del libro Big Friendship: How We Keep Each Other Close, sostiene che l’impegno nel coltivare un’amicizia è essenziale per farla durare. Non è necessario vedersi di continuo, ma mantenere contatti regolari aiuta a preservare il legame. Le amicizie durature, secondo Sow, non richiedono incontri costanti, ma è importante mantenere vive certe abitudini, come scambiarsi meme o organizzare una telefonata mensile. Questi piccoli rituali sono ciò che, secondo lei, mantiene viva la “magia” dell’amicizia.