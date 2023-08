Separata con figli: non troverò più un uomo?

M olte donne tendono a credere che la loro vita finisca dopo un fallimento sentimentale. Sei tra queste? Ecco perché non è così, basta che sia tu la prima a crederci...

Sei una donna separata con figli? È sbagliato etichettarti in una categoria ma spesso è proprio chi vive tale situazione a farlo. Ricordati però che, oltre a essere una mamma, sei anche una donna e hai tutto il diritto di rifarti una vita con un nuovo amore.

Ritagliati i tuoi spazi

Troppe donne credono che, vissuto un fallimento sentimentale, non ci sia più spazio né tempo per una nuova relazione. Soprattutto se sono anche mamme, tutti i loro pensieri tendono a essere riservati ai loro figli. Imparano a essere insieme madre e padre perché lui è spesso assente o comunque non vive più con loro, cercano di arrivare ovunque e a fine giornata tra gli impegni lavorativi e materni sono spesso finite.

Lo pensi anche tu? E allora ti chiedi, dove trovare l’energia per farsi belle e uscire? Eppure devi sforzarti a ritagliare degli spazi per te, riservati ai tuoi desideri e alle tue esigenze. Se è possibile, prova a farti aiutare da una baby sitter, da tua mamma o un’amica. E almeno un giorno a settimana dedica qualche ora solo a te stessa e a quello che ti rende felice. Che sia un aperitivo fuori o una lezione di ballo o di pittura, basta poco ma concediti del tempo per te.

Una scelta coraggiosa

Basta sentirti in colpa per la fine della tua relazione. Le colpe si dividono quasi sempre a metà e in ogni caso hai preso una decisione coraggiosa. Ci sono tante coppie che stanno insieme per inerzia o per paura di restare soli. Un matrimonio è alle spalle ma con il tempo capirai che ci può essere un nuovo amore anche nel tuo futuro.

I lati positivi di una donna separata con figli

Tendi a vedere sempre i lati negativi della tua situazione ma prova a ribaltare la prospettiva. Sei una donna indipendente con il tuo lavoro e i tuoi figli, che è stata capace di chiudere una relazione sbagliata. In due parole la donna forte che molti uomini cercano. Basta regalarti una chance e credere ancora nell’amore anche se ti ha deluso e fatto soffrire. Il tuo cuore batte ancora, ascoltalo.

Non affrettare i tempi

Ciò che conta è andarci piano. Se hai conosciuto un altro uomo e ti piace, non correre. Aspetta di essere sicura di lui e di voi, prima di presentargli i tuoi figli. Loro non hanno bisogno di un nuovo papà e lui potrebbe essere spaventato dalla tua famiglia e scappare di fronte a una situazione che gli sembrerà più grande di lui. Dagli modo di conoscerti, apprezzarti, innamorarsi di te. Con i giusti tempi e i giusti spazi, poi tutto verrà da sé.