Paga sempre lui la cena? I pro e i contro

P er quanto emancipate possiamo essere, se siamo a cena con un uomo, soprattutto se è il primo appuntamento, riteniamo che il pagare il conto sia un gesto galante e doveroso da parte sua. Ma non sempre è così…

Cena al ristorante, arriva il momento di pagare il conto. A chi tocca? Paga sempre lui? Anche se la tradizione e la galanteria portano l’uomo quasi automaticamente a prendere il portafogli, non sempre questa è la scelta giusta. Proviamo ad analizzare i pro e i contro della situazione.

Al primo appuntamento

Per quanto emancipate possiamo essere, se siamo a cena con un uomo, soprattutto se è il primo appuntamento, riteniamo che il pagare il conto sia un gesto galante e doveroso. Secondo un sondaggio promosso da Meetic infatti, in Italia i gesti di cavalleria e il romanticismo in generale sono apprezzati dal 94% delle donne. E qual è il gesto di cavalleria preferito? Le donne italiane non hanno dubbi: pagare il conto (43%). Dipende però da cultura e tradizione. In Germania per esempio invece, il gesto preferito è ascoltare senza interrompere (53% dei voti), pagare il conto è solo al 29%.

Un fatto culturale

Anche nel nostro Paese in realtà si fa largo, soprattutto tra le nuove generazioni, “l’American style” o anche il conto diviso “alla romana”. Una schiera di donne pretendono di dover affermare la propria parità, chiedendo di pagare sempre la metà del conto. In realtà, come sempre, la verità sta nel mezzo. Ciò che conta oggi è che l’uomo non si senta obbligato a pagare il conto da condizionamenti sociali o retaggi culturali ma la viva come una scelta consapevole e un gesto di gentilezza. E lo stesso faccia anche la donna.

Discorso diverso anche in Italia se si tratta di una coppia collaudata. Qui se paga sempre lui, c’è qualcosa su cui riflettere. La gestione dei soldi è infatti un capitolo della vita di relazione che va discusso apertamente. Il tuo compagno può avere un’indole generosa e tendere a sobbarcarsi lui tutte le vostre spese ma potrebbe essere al di sopra alle sue possibilità. Ciò lo può portare a covare senso di inadeguatezza o insoddisfazione che non fa di certo bene al vostro rapporto. È più giusto che decidiate insieme volta per volta come regolare i vostri conti.

Non dare nulla per scontato

Se paga sempre lui, il rischio è che tu dia troppo per scontato il suo gesto. Anche l’uomo protettivo e generoso invece ha bisogno che la donna apprezzi i suoi sforzi. Magari mostrandosi pronta a collaborare. Anche al primo appuntamento in realtà, puoi estrarre dalla borsa il bancomat o dire che la prossima volta a pagare sarai tu. Il tuo compagno, che sia di cena o di vita, sicuramente gradirà.