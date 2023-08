Figli adolescenti: quando è il momento per parlare di sesso

I l sesso è ancora un tabù? Abbatti qualsiasi luogo comune e parlane liberamente con i tuoi figli adolescenti: ecco alcuni consigli per affrontare il discorso con loro e aiutarli nella crescita

La sessualità è un concetto legato all’affettività e, viceversa, quando si parla di amore non si può trascurare il lato più passionale. Anche il corpo prova piacere, ma come e quando parlare di sesso ai tuoi figli adolescenti? Ecco tutto quello che devi sapere…

Figli adolescenti e sesso, un tabù da abbattere: come parlarne?

Da mamma, spetta a te affiancare tuo figlio nei momenti difficili, quando l’incertezza prende il sopravvento, i dubbi lo assalgono e non sapere può diventare un problema. I giovani oggi dispongono di un’infinità di strumenti per informarsi autonomamente, ma il consiglio sincero di una mamma non ha eguali e vale più di qualsiasi altro suggerimento. Parlare di sesso in famiglia si rivela ancora piuttosto difficoltoso, complice un pizzico di imbarazzo da parte degli adulti… Forse non accetti che tuo figlio sia cresciuto e sia sessualmente attivo? O, più semplicemente, non sai che parole usare? Spesso si spera che l’argomento venga trattato in altri contesi educativi, ma l’educazione sessuale a scuola non è minimamente affrontata. In particolare, l’Italia resta uno dei pochi Paesi dell’Ue che non prevede programmi di educazione affettiva e sessuale all’interno degli istituti scolastici.

Creare un dialogo chiaro e trasparente all’interno della famiglia diventa quindi ancora più importante. In caso contrario, tuo figlio sarà invogliato a cercare informazioni da sé, solitamente in rete, dove la confusione regna sovrana (e di certo non sarà un aiuto). Sul web le immagini di rappresentazione del sesso causano spesso aspettative irrealistiche e, conseguentemente, non è da escludere un abbassamento dell’autostima non appena avrà un vero rapporto sessuale.

Educare i tuoi figli adolescenti alla sessualità non significa imporre obblighi e regole, piuttosto aiutali ad affrontare un passo importante della loro vita con positività e naturalezza. Il consiglio più importante? Insegnare il rispetto di sé e degli altri, dei loro sentimenti e della loro volontà. Quindi, è da tenere bene a mente che “no” significa “no” e una relazione sana si basa sempre sul consenso. Parlare di sesso con figli che crescono significa anche insegnare loro l’importanza di rapporti protetti, aiutandoli ad assumere comportamenti più coscienziosi e responsabili.

Anche se tuo figlio ha acquisto competenze sufficienti ad agire in autonomia ed è in grado di decidere da sé, il tuo ruolo di genitore non può di certo vacillare. Al contrario, poter parlare con qualcuno di cui si fida sarà di grande aiuto per un adolescente. Spiegagli che ci sono confini personali da rispettare per instaurare relazioni responsabili e nessuno deve sentirsi obbligato a fare ciò che non desidera fare.

Quando parlare di sesso in famiglia: ecco come devono comportarsi gli adulti

Oltre a scoprire alcune “tattiche” per affrontare serenamente il discorso in famiglia, bisogna capire quale sia il momento giusto… L’ideale sarebbe iniziare a parlare di sessualità quando i figli sono bambini. La loro ingenuità e la naturalezza che li contraddistingue rendono più facile il discorso: affrontare il tema sarà più semplice e divertente di quanto ti possa aspettare. È il momento giusto per far capire loro che il sesso è un aspetto naturale della vita e non bisogna assolutamente vergognarsene. E se è vero che “figli piccoli problemi piccoli, figli grandi problemi grandi”, ecco che crescendo le cose si complicano…

Con un figlio adolescente l’educazione sessuale si rivela nettamente più complicata rispetto a quella che gli hai insegnato quando era solo un bambino. L’argomento va affrontato in modo diverso:

Spiega a tuo figlio o a tua figlia che le emozioni e le relazioni affettive sono importanti tanto quanto l’atto fisico ;

; Prima di prendere qualsiasi decisione, spiega ai tuoi ragazzi che è importante valutare i fattori in gioco ed eventuali conseguenze ;

; Il sesso è piacere ma non è un gioco : insegna sani valori riguardo la sessualità ;

: insegna ; Aiuta tuo figlio a maturare un buon rapporto con sé stesso e la propria sessualità , senza provare colpa o vergogna;

, senza provare colpa o vergogna; Accertati che conosca bene il suo corpo, il sesso sicuro e il problema delle malattie sessualmente trasmissibili.

I genitori, inoltre, devono:

Avere le idee chiare suoi propri atteggiamenti e sentimenti , consapevoli – tuttavia – che potrebbero non coincidere con quelli dei figli;

, consapevoli – tuttavia – che potrebbero non coincidere con quelli dei figli; Dare sempre la dovuta importanza alle relazioni e alle emozioni : non c’è niente di più prezioso;

: non c’è niente di più prezioso; Mostrarsi attenti e disponibili nei confronti degli adolescenti , che da un momento all’altro potrebbero aver bisogno della loro comprensione e del loro sostegno ;

, che da un momento all’altro potrebbero aver ; Prendere l’iniziativa e affrontare l’argomento. I figli, al contrario, potrebbero essere imbarazzati e preferiscono non fare domande a mamma e papà, nonostante siano pieni di dubbi.