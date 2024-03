I migliori amici in età adulta? Quelli a “bassa manutenzione”

D ifficile, soprattutto in età adulta, coltivare "connessioni" troppo impegnative: ecco allora perché contornarsi di amici a "bassa manutenzione"

L‘ennesimo messaggio della tua amica che ti chiede di uscire questo fine settimana, anche dopo che le hai detto più volte che non sei disponibile. È reduce dall’ennesimo appuntamento finito male, ha bisogno di una spalla su cui piangere e tu sei il suo unico punto di riferimento. Vorresti poter essere lì per lei ogni volta che ha bisogno di te, ma la verità è che anche tu hai molto da fare e la maggior parte delle volte lei non lo capisce. Il problema con le amicizie tra adulti è che le responsabilità si moltiplicano e trovare i giusti incastri tra un impegno e l’altro diventa difficile. Ma se in qualche caso l’interazione sociale può sembrare un peso, trattasi pur sempre di un bisogno fondamentale per il benessere e la salute mentale dell’essere umano. Allora come risolvere il dilemma per cui sai di non avere tempo o energia per le tue amicizie, ma sai anche benissimo di averne bisogno? La risposta sta nelle amicizie a “bassa manutenzione”. Scopriamo di cosa si tratta, come circondarsi di amici a “bassa manutenzione” e soprattutto mantenerli.

Cosa sono gli amici a “bassa manutenzione”?

Un amico a “bassa manutenzione” è quello che comprende che l’ostacolo più grande al mantenimento delle amicizie tra adulti è bilanciare la relazione con tutte le altre responsabilità, come lavoro, gli hobby, il tempo trascorso in famiglia, la cura di se stessi, i bambini e le relazioni sentimentali. Sono il tipo di amici che ti fanno sentire come se non fosse passato tempo dall’ultima volta che li hai visti, anche se sono passati mesi. Rispettano i tuoi confini e ti accettano per quello che sei. La comprensione reciproca e l’accettazione delle vite degli altri rende molto più semplice mantenere relazioni sane tra adulti.

Come fai a sapere se hai un amico che richiede molta “manutenzione”?

La differenza con un amico che richiede molta “manutenzione” sta nel fatto che quest’ultimo ha la tendenza a prosciugare le tue energie. Ad esempio, potrebbe farti sentire in colpa per aver annullato un appuntamento o per non essere disponibile o inscenare una crisi quando i programmi cambiano. Questo tipo di amicizia porta con sé una serie di aspettative difficili da gestire se sommate agli impegni della vita quotidiana.

Come stabilire i confini con gli amici che richiedono molta “manutenzione”

Anche se è più facile a dirsi che a farsi, non è l’ideale continuare a cercare di soddisfare le aspettative degli amici ad “alta manutenzione”. Se non vuoi perdere queste amicizie ma hai disperatamente bisogno di una tregua, è tempo di affrontare questi problemi e stabilire dei limiti. Prova ad avere una conversazione aperta e onesta (preferibilmente di persona) su come ti senti riguardo alla tua amicizia e manifesta la tua posizione.

Ad esempio, potresti dire qualcosa come: “Mi piace passare il tempo con te, ma non sempre riesco a dedicarti tutto il tempo che vorresti”, oppure: “Mi sento sopraffatto dalle aspettative degli altri nei miei confronti”. Inizia sempre riconoscendo il tuo apprezzamento per la tua amicizia e sii onesto su come ti senti. Se questa conversazione li fa arrabbiare o continuano a richiedere molta manutenzione, allora potrebbe essere il momento di staccarsi da loro.

Come cercare amici a “bassa manutenzione”

Hai sempre desiderato provare la danza classica, lo yoga aereo o un’altra disciplina particolare? Se stai cercando nuove connessioni che richiedano “bassa manutenzione“, le palestre o altre attività ricreative sono ottimi punti di partenza. Dato che sarai circondato da persone che condividono i tuoi stessi interessi, sarà facile avviare una conversazione e vederle settimana dopo settimana ti aiuterà a far crescere rapidamente un’amicizia casuale.

Legami per un hobby condiviso

Hai un conoscente a cui piace correre tanto quanto te? O appassionato di yoga, lettura o reality? Contattalo per vedere se ha piacere a fare queste cose (che avevi già pianificato di fare) insieme. Puoi programmare le tue corse mattutine alla stessa ora ogni settimana, iscriverti a una lezione di yoga, sfogliare libri o rilassarti guardando un nuovo episodio della tua serie preferita. In questo modo, non stai sprecando tempo per l’interazione sociale, stai semplicemente migliorando le cose con un amico.

Riaccendi vecchie amicizie

Un altro modo semplice per creare amici che richiedono “bassa manutenzione” è riaccendere le relazioni passate del liceo e dell’università. Pensa alle persone con cui sei rimasto in contatto, anche se solo tramite i social media. Invia loro un messaggio e chiedi se vogliono incontrarvi qualche volta per recuperare il tempo perso. Dal momento che già non vi vedete regolarmente, questa amicizia non richiederà grande impegno per essere mantenuta, ma può comunque essere gratificante.

Come mantenere amicizie a “bassa manutenzione”

Una volta che hai stabilito amicizie a “bassa manutenzione”, devi assicurarti che rimangano tali. Sostenere queste connessioni implica coltivare intenzionalmente la relazione rispettando le reciproche responsabilità e priorità, e quando si tratta di bilanciare le responsabilità della vita quotidiana con la socializzazione, gli ostacoli maggiori sono il tempo e l’energia. Ecco alcuni modi preferiti per mantenere facilmente amicizie che richiedono “bassa manutenzione“…

Svolgete insieme le attività quotidiane

Hai già in programma di farti le unghie, andare a fare la spesa o una passeggiata o ancora una sessione di allenamento? Invitare il tuo amico ad accompagnarti o chiamarlo mentre ti dedichi alle tue attività anche solo per salutarlo e sentire come sta, è un modo semplice per dare priorità alla tua amicizia. Richiede uno sforzo minimo, ma fa una grande differenza.

Stabilisci delle routine con gli amici a lunga distanza

Un altro problema nel mantenere le amicizie tra adulti può essere la distanza. Se, ad esempio, la tua migliore amica dell’università ora vivesse a Catania e tu a Milano? Non vuoi che la tua amicizia svanisca, ma non puoi nemmeno salire su un aereo per vederla continuamente. La tecnologia permette di restare in contatto con gli amici a distanza e trarne vantaggio può essere di grande aiuto. Stabilisci orari regolari tramite telefono o social media per salutarla e scambiare quattro chiacchiere. In questo modo ti sentirai sempre connesso.

Riconosci i loro traguardi

Anche se potresti non sentirti tutti i giorni, un modo semplice per mantenere viva l’amicizia è il ricordo dei momenti importanti: compleanni, anniversari, giorno della laura o di un successo professionale. Puoi inviare un breve messaggio di congratulazioni o un mazzo di fiori consegnati a casa. Questi atti gentili e premurosi contribuiscono notevolmente a mantenere forte la connessione senza richiedere grandi sforzi.

Sii presente quando hanno bisogno di te

Che tu sia lì per prestare ascolto dopo una giornata difficile o per stare al loro fianco in una delle sfide inaspettate della vita, assicurati di presentarti ai tuoi amici nel momento del bisogno. Sii presente con empatia, gentilezza, comprensione e disponibilità a dare una mano quando possibile. Un semplice: “Sono qui per te” rappresenta molto di più di quanto potresti pensare.