Ti irriti spesso con il partner e vuoi evitare di mettere a rischio la vostra relazione. Hai già provato la teoria del “pinch-crunch”? Si tratta di un metodo utilizzato all’università di Stanford per insegnare agli studenti a gestire i conflitti aziendali. Secondo gli esperti, funziona anche con le relazioni. In che cosa consiste? Nell’affrontare i piccoli fastidi appena si presentano e prima che diventino problemi giganti.

Piccoli fastidi

Se ti irriti per le piccole abitudini sbagliate del tuo partner, perché magari non butta la spazzatura, lascia i vestiti sporchi in giro per casa, spreme a metà il tubetto del dentifricio, dovresti provare ad affrontare con lui subito il problema. In pratica, dovresti fare quello che i docenti delle università americane della Ivy League insegnano ai propri studenti: affrontare i problemi di minore entità prima che diventino insuperabili.

Che cosa è la teoria del “pinch-crunch”

La teoria del “pinch- crunch” sta proprio nel fare questo: affrontare i “pinch”, che letteralmente significa “pizzicotti” subito, prima che diventino “crunch”, cioè scricchiolii. I pinch-pizzicotti sono i piccoli fastidi che provocano azioni del partner come annullare regolarmente i vostri piani all’ultimo minuto, non abbassare la tavoletta del water e così via. Affrontarli subito eciterà che diventino “crunch”, scricchiolii, cioè che inneschino una crisi tra di voi.

Una teoria storica

La teoria del pinch-crunch è stata sviluppata per la prima volta dagli psicologi John J. Sherwood e John C. Glidewell nei primi Anni Settanta. Oggi, gli studenti della Graduate School of Business di Stanford imparano a usarla per gestire le relazioni professionali. Ma va bene anche per tutti gli altri tipi di relazioni, anche le più romantiche.

Teoria del “pinch-crunch”: come funziona

Pensaci bene: spessi eviti di affrontare subito i piccoli fastidi per non creare conflitti nella vostra relazione. A volte, questo è giusto: inutile mettersi a discutere per piccoli problemi che sai che non si ripresenteranno mai più. Ma se lasci correre i piccoli fastidi quotidiani, rischi che diventino devastanti per la tua relazione. Infatti, tenderai ad accumulare risentimento e, con il tempo, un pizzico, cioè una piccola irritazione, si trasformerà in uno scricchiolio, cioè una irritazione talmente grande da scatenare una crisi.

I benefici per la relazione

Affrontare e risolvere i problemi quando si presentano è molto più facile, anche se può sembrare scomodo, o addirittura sciocco, parlare di queste piccole cose che ti irritano. Ma discuterne con il tuo partner potrebbe avere benefici reali e duraturi per la vostra relazione.

Comunicare chiaramente che cosa ti dà fastidio, aiuterà il tuo partner a capire come certe sue azioni influenzino il tuo umore. Magari non se ne era reso conto, e adesso lo sa e potrà fare qualcosa di concreto per venirti incontro. Inoltre, questo ti darà la possibilità di capire meglio da dove deriva il suo comportamento che ti dà fastidio.

Comunicare bene tra di voi, vi aiuterà a essere più allineati su ciò che vi aspettate l’uno dall’altro e a evitare futuri problemi. Così rafforzerete la vostra relazione.