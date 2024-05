Le donne attraenti ispirano gli uomini a dire la verità e le donne a mentire: lo studio

A lcuni ricercatori hanno chiesto a 110 uomini e donne di rispondere sinceramente a un questionario con allegata l'immagine di una ragazza attraente: ecco che cosa è successo

Le donne attraenti sono facilitate dal loro aspetto nella vita? La bellezza influisce sul modo in cui gli altri si comportano con noi? Sì, secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Economic Behavior & Organization. Lo studio, che aveva lo scopo di rivelare come l’aspetto di una donna influisca sul comportamento morale degli altri, ha evidenziato che più una donna è bella e più gli uomini sono motivati a dire la verità. Le altre donne, invece, al suo cospetto tendono a mentire.

Come si è svolto lo studio

La ricerca è stata condotta a Tel Aviv. Gli studiosi hanno chiesto a 110 uomini e altrettante donne di rispondere a un questionario con allegata l’immagine di una ragazza. Hanno falsamente detto ai partecipanti che quello era il volto della scienziata che guidava lo studio. Metà dei questionari presentava l’immagine di una donna attraente, l’altra metà di una donna non bellissima.

I risultati hanno mostrato che gli uomini sono più propensi a comportarsi in modo più onesto quando credono di interagire con una bella donna. Le donne, invece, tendono a mentire.

I ricercatori: “Ecco perché le donne mentono”

I ricercatori hanno attribuito le reazioni delle donne a quello che hanno definito “l’innesco emotivo negativo della gelosia e dell’invidia femminile, che è correlato alla teoria del confronto sociale“.

Uomini sinceri con le donne attraenti

Invece, il comportamento degli uomini sarebbe legato al “premio di bellezza“, un fenomeno dimostrato da altre ricerche e che consiste nel fatto che le persone belle sono spesso considerate come dotate di buoni tratti caratteriali e di una bella vita.

La bellezza agevola le donne?

La scoperta è destinata a fare discutere. Molte belle donne, infatti, contestano l’idea che il loro aspetto fisico possa averle agevolate nella vita. La scorsa estate l’argomento è diventato virale quando sui social alcune si sono vantate dei regali sontuosi e dei viaggi costosi ricevuti a causa del loro bell’aspetto. Altre si sono lamentate che essere sexy era una “maledizione”.

“Le donne attraenti non vengono prese sul serio”

“Le persone in generale ti trattano in modo molto diverso e non ti giudicano per le tue azioni, ti giudicano solo per il tuo aspetto”, ha detto l’influencer Shye Lee al quotidiano The Post, “il privilegio di una bella ragazza funziona solo in alcuni aspetti della vita”. Ha aggiunto: “Le belle ragazze non vengono mai prese sul serio”.

La ricerca ha dimostrato che se è vero che la bellezza può essere solo superficiale, il suo impatto è più profondo.