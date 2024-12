Quante volte ti è capitato di assistere a litigi durante le feste tra familiari scatenati da un argomento “sbagliato”? Pensa che cosa succederebbe se questo accadesse durante la cena o il pranzo di Natale: la festa sarebbe rovinata per tutti. Ma certe situazioni possono essere evitate.

Natale con i tuoi, ma senza liti

Il detto “Natale con i tuoi” è ancora valido: tantissimi italiani si stanno organizzando per trascorrere questo giorno speciale in famiglia, ovviamente scegliendo i regali giusti. Ma gli argomenti di conversazione che potrebbero scatenare discussioni o addirittura liti sono sempre dietro l’angolo.

Parola di Jefferson Fisher, un avvocato e esperto di conversazione, che di recente ha condiviso su TikTok alcuni consigli per evitare di rovinare le riunioni di famiglia. I suoi video sono diventati virali, in particolare uno nel quale Fisher consiglia ai suoi follower di evitare di parlare di politica. E se qualcuno a tavola solleva l’argomento, dirgli subito: «Preferirei parlare di te».

Litigi durante le feste? Evita la politica

La politica è un argomento divisivo. Se proprio non riesci a evitarlo, meglio stabilire dei limiti per evitare che la discussione sfoci in litigio. Esprimere valori, preferenze o idee diverse non è la stessa cosa che attaccare l’identità di qualcuno. Se sei sopraffatta, ti senti attaccata o vuoi semplicemente concentrarti sul cibo, va bene farlo sapere agli altri.

Se credi che ti arrabbierai durante una conversazione con qualcuno che ha votato in modo diverso da te, sii pronta a deviarla su argomenti come la cui ricetta del piatto che stai mangiando o il lavoro. In fondo, ci sono un sacco di altre cose di cui parlare a tavola.

Evitare certi argomenti

Se qualcuno inizia a parlare di qualcosa di sconvolgente, gentilmente guida la conversazione verso qualcosa di personale, come la famiglia o la sua carriera. Mantenere l’attenzione sui legami che ti legano ai membri della famiglia e alle cose che hai in comune con loro, piuttosto che sui modi in cui è divertente stare insieme, può aiutarvi a rimanere concentrati sul significato più profondo del Natale.

Litigi durante le feste? No, grazie

Ricorda: se proprio devi parlare di politica, sarà improbabile che tu possa cambiare le idee di chi ha votato diversamente da te. Non discutere. Invece, lavora sull’ascolto attivo e curioso.

Se la discussione può essere rispettosa e le persone sono in grado di affrontare le conversazioni con punti di vista diversi in modo gentile e curioso, allora non c’è davvero motivo di bandire la politica dalla vostra conversazione. Ma se una discussione politica finirà per dividervi, è meglio dire che il tavolo di Natale è una zona libera dalla politica e porre subito fine alla conversazione.

