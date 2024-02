Migliorare la vita sessuale con la meditazione: cosa devi sapere

M editare può aiutarti a migliorare il tuo rapporto con il sesso. Ecco come e perché, e quali esercizi potresti fare ogni giorno

Che cosa hanno in comune la meditazione e il sesso? A quanto pare, molto. La pratica della meditazione è incentrata su una connessione mente-corpo. Quindi, che cosa succederebbe se potessi usare quella connessione per attingere a un maggiore piacere?

Uno studio condotto nel Regno Unito ha dimostrato che il 51% delle donne ha avuto almeno un problema sessuale nella vita. Meno del 20% ha cercato consigli o aiuto. È capitato anche a te? Ecco come usare la meditazione per avere il sesso dei tuoi sogni.

Meditare ci aiuta a connetterci al nostro corpo

Alcuni studi hanno dimostrato che esiste una correlazione tra sesso e meditazione, e che le persone che meditano sperimentano una maggiore possibilità di eccitazione sessuale. Infatti, affinché il sesso sia piacevole, devi connetterti al tuo corpo e sentirti sicura dei tuoi desideri.

La meditazione costante può aiutare a migliorare l’umore generale e l’energia, il che ci dà le migliori possibilità di entrare nell’umore giusto per il sesso.

Inoltre, le pratiche di meditazione possono aiutarti a rimanere presente durante il sesso, il che porta a un maggiore piacere.

Quando meditiamo, ci concentriamo su come il respiro si muove attraverso il corpo ed esce dalla bocca. A volte sorgono altri pensieri, ma ci ricordiamo di tornare al respiro. Se applichiamo questa stessa pratica al sesso, è meno probabile che pensiamo a come appare il nostro corpo, che ci chiediamo se stiamo soddisfacendo l’altra persona oppure pensiamo alla lista delle cose da fare domani.

La meditazione ci permette di rimanere presenti e sintonizzate con il nostro corpo. Sia il sesso che la meditazione richiedono una connessione mente-corpo profonda: non puoi avere un orgasmo a meno che la tua mente e il tuo corpo non siano ugualmente stimolati.

Meditazione per stare bene col tuo corpo

Siamo le peggiori critiche di noi stesse e, la maggior parte delle volte, a non piacerci è il nostro aspetto. Se vuoi sentirti a tuo agio a stare nuda con un’altra persona, devi prima sentirti a tuo agio nell’essere nuda da sola. Prova questa pratica ogni giorno per migliorare la tua sicurezza.

Ogni mattina, quando ti prepari per la giornata, guardati allo specchio e sorridi a te stessa: guarda gli zigomi, gli occhi, le orecchie e ogni piccola lentiggine, apprezzando tutto quello che vedi.

Ripeti l’operazione per un paio di giorni e poi riprova, ma senza maglietta. Guarda la parte superiore del busto, il seno e la pancia, sorridendo e inviando amore a ogni parte del corpo.

Un paio di giorni dopo (quando ti sentirai più sicura), prova questa pratica completamente nuda. Potrebbe sembrare strano e scomodo, ma va bene così. Dì a te stessa: “Il mio corpo è bello” (anche se non ci credi) e ripetilo più e più volte. Continua questa pratica fino a quando non inizi a credere ai complimenti che ti stai facendo.

Meditazione per migliorare la consapevolezza

Niente uccide l’umore come essere distratte. È difficile fare sesso se non siamo nel momento, ed essere presenti è un’abilità che può essere affinata. Questa meditazione è ottima da fare prima del sesso per aiutarti a entrare nella giusta mentalità.

Inizia sedendoti in una posizione comoda con i piedi per terra. Chiudi gli occhi e inspira profondamente attraverso il naso, poi inspira ed espira dalla bocca. Ripeti ancora un paio di volte. Rilassa le spalle e senti i piedi a terra. Senti la superficie sotto di essi e senti la pesantezza dei tuoi piedi mentre si connettono alla terra.

Permetti a tutto ciò che è accaduto oggi e che ti ha reso felice, triste o arrabbiata di fluire fuori da te, attraverso i tuoi piedi. Lascia andare tutto finché non ti senti più leggera. Ora che la tua mente è chiara, torna al tuo respiro e nota come il tuo petto si alza e si abbassa.

Diventa consapevole di come il respiro viaggia attraverso il tuo corpo senza giudicare se è veloce o lento. Se la tua mente vaga, torna semplicemente al respiro. Ora, ripeti la frase: “Io sono qui“. Quando sei pronta, apri lentamente gli occhi.

Meditazione per aumentare il piacere

Sai cosa ti eccita e quali sono le tue fantasie più sfrenate, quelle di cui, forse, hai troppa paura a parlarne con il tuo partner (o anche a te stessa)? L’obiettivo di questa meditazione è quello di connetterti alle tue eccitazioni più profonde.

Per iniziare, siediti in una posizione comoda e chiudi gli occhi. Fai un respiro profondo attraverso il naso ed espira attraverso la bocca. Ripeti l’operazione finché non ti senti più rilassata e centrata nel corpo.

Sintonizzati sulle tue sensazioni. Nota i peli che si rizzano sulla pelle, la sensazione del cuore che batte contro il petto e la temperatura del tuo corpo. Ora, chiediti: “Dove provo piacere?“. Permetti a te stessa di lasciare andare qualsiasi nozione preconcetta su dove dovrebbe essere il piacere o quali dovrebbero essere le tue fantasie.

Questa è la tua meditazione privata. Senti quel desiderio nel tuo corpo, ovunque si trovi, e permettigli di fluire in altre aree del corpo. Permetti a te stessa di provare questo piacere durante il sesso e di sentirne pienamente la gioia. Quando sei pronta, puoi aprire lentamente gli occhi.