Primo appuntamento, è amore o un flirt? La parola agli uomini

I l ragazzo che ti piace ti ha invitata a uscire: è un appuntamento romantico oppure no? Iniziate a frequentarvi: fa sul serio? Ecco come capirlo

Ti ha chiesto di uscire, ti stai preparando ma continui a chiederti: è un appuntamento o una semplice uscita da amici? Vi frequentate da un po’, andate a cena, parlate: è scoccato l’amore o è un flirt? Secondo una ricerca americana, il 69% delle single è confusa sul significato di un’uscita con qualcuno verso cui prova interesse. Anche i ragazzi sono confusi. Ma è comunque interessante scoprire che cosa ne pensano e come fanno a sapere se stanno solo “frequentando” una persona o sono davvero interessati.

Che cos’è un appuntamento, secondo lui

Prova a chiedere a un ragazzo che cosa è per lui un appuntamento. Alcuni ti risponderanno che passano molto tempo a discutere con se stessi se la persona con la quale stanno per uscire sia solo un’amica, oppure se si tratti davvero di un’uscita romantica. Qualcuno ti dirà che gli è capitato di uscire con ragazze altrettanto confuse. La maggior parte, però, ritiene che se ti chiede di uscire, o se tu chiedi a lui di uscire, e siete solo voi due, e state facendo qualcosa a un’ora prestabilita – una cena o andare al cinema -, allora è un appuntamento. Andare a bere un caffè, invece, non lo è.

Per qualcuno è un appuntamento anche il caffè

Non tutti i ragazzi, però, la pensano allo stesso modo. Il che rende la situazione sempre più confusa per entrambi. Infatti, c’è anche chi pensa che, se ti chiede di uscire, comunque ti sta invitando a un appuntamento romantico. Altrimenti, non avrebbe senso uscire con te. Non importa se si tratta di un caffè o di una passeggiata nel parco o di una cena nel locale più esclusivo della città: se si passa del tempo a tu per tu, allora è un appuntamento.

Come districarsi in questa confusione? Se già si fa fatica a stabilire se un invito equivale a un interesse romantico, cosa succederà quando da una semplice uscita inizierà una frequentazione? Meglio stabilire un punto fermo: se si va a cena insieme, è un appuntamento. Specie se alla cena segue un dessert da un’altra parte o un film.

Ma che cosa rende un appuntamento indimenticabile? Alcuni ragazzi adorano quando la lei di turno suggerisce qualcosa fuori dagli schemi. Tipo un corso di vino e pittura. La maggior parte, invece, ritiene un brutto appuntamento andare a bere insieme, che sia un caffè o una birra.

Siete usciti, era un appuntamento. Avete anche iniziato a frequentarvi. Come capire se è una relazione seria o un flirt? Forse dipende anche da quello che tu stai cercando. Tutte noi abbiamo un “tipo” preferito. Può sembrare un cliché, ma di solito siamo attratte da un certo tipo di persona.

Le relazioni sono, però, molto più complicate e diventano sempre più confuse man mano che invecchiamo. Il problema è che non sempre sappiamo di cosa abbiamo veramente bisogno in una relazione e, cosa ancora più importante, cosa meritiamo.

Vuoi sapere se è un flirt o amore? Chiarisciti le idee su cosa stai cercando, quindi confronta le tue aspettative con la realtà. La persona con la quale stai uscendo ti dà ciò di cui hai bisogno? Se sì, allora potrebbe essere vero amore. Ecco il tipo di uomo che meriti, in base a ciò che cerchi.

Se condivide i tuoi interessi è amore

La cosa più importante per te in una relazione è avere qualcuno che ti presti la sua totale attenzione. Ti rendi conto di quanto sia prezioso il tempo e dedicare un po’ di tempo ogni giorno alla tua dolce metà è fondamentale per te. Hai bisogno di un uomo disposto e felice di investire in tempo di qualità con te.

In altre parole, un partner la cui idea di tempo di buona qualità insieme è una notte di abbuffate di Netflix sul divano mentre controlla Instagram e Facebook ogni cinque minuti non è la persona giusta per te. Nel tempo che passate insieme, tutta la vostra attenzione deve essere rivolta l’uno all’altra. Un uomo la cui attenzione è completamente concentrata su di te durante questo periodo di qualità è esattamente ciò di cui hai bisogno. Sorpresa: anche lui la pensa allo stesso modo. Se ti dedica tutta la sua attenzione, ti ama.

Non ti coccola? Forse è un flirt

Sei una persona che ama coccole e abbracci? L’uomo di cui hai bisogno non ha paura di mostrarti il suo affetto, anche in pubblico. Meriti un ragazzo che ti dia il tipo di amore fisico di cui hai bisogno per sentirti apprezzata. Ciò include tenersi per mano, coccolarsi e magari un massaggio intimo di tanto in tanto. Niente è più confortante per te che avere un ragazzo che apprezza il potere romantico di un semplice tocco. Lui non lo capisce? Allora è un flirt (parola di ragazzo).

Le azioni parlano più delle parole?

Vivi e respiri secondo il mantra “le azioni parlano più delle parole”. E hai bisogno di un partner che agisca. Ti interessa molto di più avere un uomo che ti mostri il suo amore piuttosto che uno che ti dica che ti ama. Meriti un partner che ti aiuti nella tua vita quotidiana.

Compiere quelle che agli altri potrebbero sembrare azioni semplici, come preparare la cena, fare una commissione per te e pulire la casa, sono in realtà enormi per te e hanno un grande impatto sulla tua vita e sulla tua relazione. Un uomo che fa questi piccoli “atti di servizio” ed è positivo nel farli, mostra il suo amore e il suo investimento nella tua relazione. È un custode.

Ti ricopre di regali? Non sempre è amore

Sei il tipo di persona che adora i regali. Anche se per te è essenzialmente il pensiero che conta. Un uomo che non si limiti a farti semplicemente un dono, ma che dimostri di aver pensato attentamente a cosa regalarti è ciò che meriti.

Non importa quanto costa il regalo. Ciò che conta è che sia stato pianificato specificatamente pensando a te. Anche un piccolo regalo, come portare a casa il tuo gelato preferito dal supermercato, indica quanto bene il tuo partner ti comprende. Cosa ne pensano gli uomini? Beh, se dimostrano tutta questa attenzione, è chiaro che non è solo un flirt.

Ti dice che ti ama? Potrebbe essere un flirt

Niente è più romantico per te che sentire il tuo partner dirti che ti ama. Il tipo di uomo che cerchi non ha bisogno di professartelo in stile Romeo e Giulietta, anche se di certo non ti dispiacerebbe una bella poesia d’amore che ti viene letta una volta ogni tanto. Ma complimenti verbali come «Quel vestito ti sta benissimo» o «Adoro il modo in cui riesci sempre a farmi ridere», sono ciò che hai bisogno di sentire per sapere quanto il tuo partner ti apprezzi.

E ragazzi, non preoccupatevi se la vostra donna cerca questo tipo di conferme e non avete esattamente un modo per dirglielo. Anche una semplice frase come «Ti amo» illuminerà sicuramente la sua giornata e la farà sentire amata e apprezzata.