Nel Regno Unito, l’amore è diventato un lusso che molti non possono più permettersi. L’aumento vertiginoso del costo della vita sta, infatti, spingendo un numero crescente di single a rinunciare al primo appuntamento, trovandolo troppo costoso e insostenibile.

Quanti soldi servono per il primo appuntamento

Secondo un recente studio di Novuna Personal Finance, il single medio nel Regno Unito spende la bellezza di 1.652 sterline per trovare l’amore, con una media di 15 appuntamenti prima di incontrare la persona giusta. Cifre preoccupanti, che assumono ancora più gravità se si considera che ogni appuntamento costa mediamente 60 sterline, con un 13% di single che arriva a spendere addirittura più di 100 sterline per il primo incontro.

Al primo appuntamento ristorante e non solo

La maggior parte dei costi riguarda il pranzo o la cena al ristorante. Molti single scelgono, infatti, di mangiare insieme per provare a conoscersi. Ma andare a mangiare fuori costa sempre di più e questo può creare disagio in chi cerca di organizzare un appuntamento. Ma i costi, almeno per alcuni, non si limitano al ristorante. Per prepararsi all’appuntamento, molti single investono in nuovi vestiti, tagli di capelli, scarpe, profumi e trucchi, con una spesa media pre-data di circa 40 sterline.

Cosa non si fa per amore

Tra l’aumento del prezzo di cibo, bevande e altri beni essenziali, e le spese dedicate agli appuntamenti, molti single si trovano costretti a fare sacrifici, come rinunciare ad acquisti non necessari o addirittura ritardare il pagamento delle bollette, pur di trovare l’amore. «Quasi un quarto (24%) dei single ha dovuto ridurre il numero di appuntamenti o aspettare più a lungo per uscire con qualcuno a causa dell’aumento del costo della vita», ha affermato Novuna.

Situazione difficile per le donne

La situazione è particolarmente difficile per le donne, che tendono a spendere di più per prepararsi agli appuntamenti. Secondo lo studio, il 41% delle donne acquista nuovi vestiti o accessori per un primo appuntamento, contro solo il 35% degli uomini. Inoltre, il 25% delle donne si concede un taglio di capelli pre-date, mentre lo fa solo il 37% degli uomini. L’aumento del costo della vita sta, quindi, avendo un impatto significativo sulla vita amorosa dei single nel Regno Unito, costringendoli a rivedere le loro aspettative e a trovare modi più economici per socializzare e conoscersi.