Lui ti ha tradita: come superare l’effetto sulla tua autostima

I l tradimento può arrecare ferite profonde, anche alla tua autostima. Ma stare meglio e tornare più forte di prima è possibile: ecco come

Ritrovare la fiducia in te stessa dopo un tradimento ti sembra impossibile? Se lui ti ha tradita e la tua autostima è a zero, sappi che è arrivato il momento di reagire e superare quel momento “no”. Bastano piccoli accorgimenti per tornare a essere forte e sicura di te.

Ritrovare l’autostima dopo essere stata tradita è possibile

Diversi segnali possono farti capire che il tuo partner ti sta tradendo. Se lo hai scoperto e hai deciso di mettere fine alla vostra relazione, non devi buttarti a terra. È inevitabile che tu soffra, ma non lasciarti abbattere. La tua serenità vale più di ogni altra cosa: è arrivato il momento di rimetterti in gioco e ritrovare l’autostima persa.

Se vuoi migliorare l’umore, ritrovare la fiducia in te stessa e rafforzare l’autostima, ecco cosa devi fare:

Circondati di persone positive : amici e familiari possono aiutarti a svagarti, evitando che i pensieri negativi affollino la tua mente. Ti aiuteranno a ritrovare la serenità e a scacciare via la solitudine. Le persone più fidate, inoltre, ti aiutano a osservare la situazione da un altro punto di vista, valutando più lucidamente quanto successo;

: amici e familiari possono aiutarti a svagarti, evitando che i pensieri negativi affollino la tua mente. Ti aiuteranno a ritrovare la serenità e a scacciare via la solitudine. Le persone più fidate, inoltre, ti aiutano a osservare la situazione da un altro punto di vista, valutando più lucidamente quanto successo; Non focalizzarti su idee negative né sui sensi di colpa , che rischiano solo di farti sentire più fragile e insicura;

, che rischiano solo di farti sentire più fragile e insicura; Pensa di più a te stessa e alle tue passioni : ritaglia più tempo ai tuoi hobby, concediti qualche sfizio in più e datti finalmente la priorità. A volte è sufficiente una serata in compagnia, un aperitivo o un caffè con gli amici. Puoi dedicare una giornata allo shopping e anche dare libero sfogo alla tua personalità con un bel cambio di look: dacci un taglio e chiudi con il passato. È l’occasione giusta per guardarti con occhi diversi, valorizzandoti maggiormente e recuperando la fiducia che pensavi di avere perso;

: ritaglia più tempo ai tuoi hobby, concediti qualche sfizio in più e datti finalmente la priorità. A volte è sufficiente una serata in compagnia, un aperitivo o un caffè con gli amici. Puoi dedicare una giornata allo shopping e anche dare libero sfogo alla tua personalità con un bel cambio di look: dacci un taglio e chiudi con il passato. È l’occasione giusta per guardarti con occhi diversi, valorizzandoti maggiormente e recuperando la fiducia che pensavi di avere perso; Cosa ne dici di un bel viaggio? Per distrarre la mente e dedicare più tempo a te stessa, non c’è niente di meglio che partire per una nuova avventura. Qual è la tua meta dei sogni? Forse, potresti finalmente scoprirla…

Vuoi superare un tradimento? Ecco cosa non fare

Se hai deciso di perdonare il tuo partner, è importante che tra voi – d’ora in avanti – ci sia massima trasparenza. La comunicazione e il dialogo in una coppia sono fondamentali. Sentiti libera di affrontare i tuoi problemi con lui, esponendogli chiaramente cosa non va. Esprimi i tuoi sentimenti, parla serenamente con la tua dolce metà. Non lasciate le discussioni in sospeso, ma cercate di fare chiarezza. Non solo: se hai deciso di perdonare il tuo partner dopo un tradimento, ci sono alcuni accorgimenti in più da seguire.

Se sei convinta di riprendere in mano la tua love story e ricominciare da zero con il tuo lui, evita alcuni comportamenti che potrebbero rivelarsi pericolosi per la coppia. In particolare:

Non accusarti ed evita di colpevolizzarti per gli errori commessi da qualcun altro;

ed per gli errori commessi da qualcun altro; “Occhio per occhio, dente per dente”: in amore non c’è niente di più sbagliato. Sei proprio sicura di voler pareggiare i conti? Potresti portare definitivamente al capolinea la tua relazione. Non ripagare della stessa moneta un partner infedele e togliti di dosso qualsiasi desiderio di “vendetta”;

e togliti di dosso qualsiasi desiderio di “vendetta”; Non rimuginare sul passato e non usare quanto accaduto come “scusa” per averla vinta in ogni nuova discussione . Se hai deciso di perdonare il tuo partner, devi accantonare l’errore commesso e tornare a dargli fiducia. Se non ne sei davvero capace, allora è meglio mettere un punto alla relazione, permettendo a entrambi di ricominciare;

e non usare quanto accaduto come . Se hai deciso di perdonare il tuo partner, devi accantonare l’errore commesso e tornare a dargli fiducia. Se non ne sei davvero capace, allora è meglio mettere un punto alla relazione, permettendo a entrambi di ricominciare; Non avere paura di chiedere aiuto: per perdonare davvero un uomo infedele potrebbe essere necessario più tempo di quanto ti saresti aspettata. Non metterti fretta e non avere paura di chiedere supporto alle persone che più tengono a te, dai genitori agli amici. E se ne senti il bisogno, non avere paura di affidarti a un professionista.