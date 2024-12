Ne parlavo con un’amica qualche giorno fa: l’inizio del nuovo anno porta sempre con sé un elenco di buoni propositi. Di solito, in questo elenco ci sono aspetti che ci piacerebbe cambiare o migliorare della nostra vita: fare più sport, leggere più libri, cambiare lavoro.

Sesso, buoni propositi per il 2025: il primo

Ma se invece ci concentrassimo sulla sfera della sessualità e delle relazioni, quali propositi potremmo scegliere? Il primo: ricreare una buona connessione col proprio corpo, farci pace, accoglierlo e riscoprirlo come quel luogo che non solo abitiamo, ma che è capace di donarci piacere, di farci stare bene, di esprimere desiderio.

Sesso, buoni propositi per il 2025: il secondo

Il secondo: sperimentare di più, senza giudizio; non vergognarsi delle proprie fantasie, prendersi il tempo di ascoltarle, qualora nel caos quotidiano ci sembri di averle smarrite e di non sapere neppure più cosa ci piaccia, cosa ci accenda, cosa ci stimoli dentro e fuori.

Terzo: impara a parlare di sesso e ascoltare

Il terzo: imparare, giorno per giorno, a comunicare meglio con le persone con cui siamo in relazione; il sesso non è una performance, il sesso è soprattutto un linguaggio, fatto di apprendimento e pratica, dunque esprimere le proprie esigenze e recepire quelle altrui è fondamentale, e serve in tutti i casi, che si tratti di una fugace relazione occasionale, o di un matrimonio pluridecennale.

Quarto: abbi il coraggio di dire anche «No»

Il quarto: esercitare la nostra libertà, sia quella di desiderare, dunque dire «Sì» quando vogliamo vivere una determinata esperienza, senza temere il giudizio morale di terzi; sia quella di rifiutare, dunque dire «No» quando qualcosa ci mette a disagio o non corrisponde davvero a ciò che vogliamo in quel momento.

Quinto: ritrova attenzione per te stessa

Il quinto ed ultimo: non siate punitive con voi stesse e includete sempre il piacere nell’equazione della vostra vita. Piacere inteso nel suo senso più lato, come gratificazione della vostra persona, come cura, come coccola, come attenzione per sé, come spazio non negoziabile di benessere individuale (e condiviso) e anche, perché no, come esperienza sensuale e carnale. Che il nuovo anno ci porti desiderio, intensità, leggerezza e amore, verso noi stesse e gli altri!

