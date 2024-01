Sospetti che lui ti tradisca? Ecco i segnali da non sottovalutare

I l tuo partner ha cambiato la password del telefonino, non si confida più con te, ti critica in continuazione? Potrebbero essere segnali di un tradimento. Ecco a cosa devi prestare attenzione

Scoprire che il tuo partner ti tradisce fa molto male. Ma non è bello neanche vivere con il dubbio che lui sia infedele e bugiardo. Se i sospetti non ti lasciano dormire di notte, tanto vale indagare e cercare di capire se si tratta solo di tue paure oppure se davvero la persona che ami ha una relazione clandestina.

Secondo una ricerca del 2020, il 26% delle persone impegnate in una relazione ha dovuto fare i conti con l’infedeltà del partner. I tradimenti, dunque, non sono un fatto raro, tutt’altro. Esistono, però, alcuni segnali che ci fanno capire se siamo vittime di un bugiardo. Ecco a che cosa dovresti prestare attenzione.

Il suo rapporto con lo smartphone è cambiato

Un indizio comune è l’improvviso cambio di password del cellulare. Se lui o lei inizia a portare il telefono ovunque con sé, anche in casa, o si mette sulla difensiva quando chiedi di usare il suo smartphone, potrebbe essere un segno che non è fedele.

Fai anche attenzione a come appoggia il telefono quando non lo usa. Se lo schermo è sempre rivolto verso il basso, allora la persona che ami potrebbe nascondere qualcosa.

Non ti dice più cosa fa durante il giorno? Forse ti tradisce

Un’altra caratteristica tipica degli adulteri è cambiare il proprio comportamento quotidiano, condividere meno ed essere anche meno inclini a trascorrere del tempo insieme. Se il tuo partner ha improvvisamente iniziato a evitarti e non vuole più fare cose con te, o smette di raccontarti i particolari della sua giornata, allora questo è un altro campanello d’allarme.

I traditori spesso evitano i loro partner oppure raccontano loro il meno possibile su come hanno trascorso la giornata, perché tradire può essere difficile, ricordare tutte le bugie è impossibile. Parlare troppo è un modo per essere scoperti.

Non ti desidera più

Se il tuo partner non è più dell’umore giusto come prima, questo potrebbe non dipendere da te. Ma anche se all’improvviso è diventato insaziabile, questo non dipende dal fatto che sei diventata più carina ai suoi occhi. Potrebbe, invece, essere un tentativo di mascherare i suoi misfatti.

I traditori spesso fanno meno sesso a casa proprio perché tradiscono. Ma a volte possono anche farne di più, perché si sentono in colpa. Usano questo aumento del sesso per nascondere il loro tradimento. Un altro indizio è se lui inizia a introdurre cose nuove nella vostra vita sessuale.

Ti critica in continuazione? Forse ti tradisce

La tensione e lo stress di portare avanti una relazione clandestina spesso portano gli imbroglioni a scagliarsi contro i loro partner.

Per sbarazzarsi della tensione che sentono dentro, cercheranno di convincersi che sei tu il problema e diventeranno critici nei tuoi confronti. Se, per esempio, non hai portato a spasso il cane, messo via i piatti o letto un libro ai tuoi figli prima di andare a dormire, un piccolo problema come questo ora può sembrare grossissimo. Se ti capita questo, alza le antenne: il tuo partner potrebbe tradirti.