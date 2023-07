Tradimento e perdono: viaggio verso la guarigione della coppia

R icostruire un rapporto dopo una relazione extra coniugale sembra impossibile ma non è così. Bisogna intraprendere un percorso di coppia, lungo e impegnativo ma che può portare a una vera rinascita insieme

Tradimento e perdono sono due concetti che faticano a stare insieme. Quando la persona che diceva di amarti ti tradisce, ti crolla il mondo addosso e ricostruirlo diventa un’impresa difficile. Ma possibile. Bisogna solo volerlo entrambi e intraprendere un lungo viaggio verso la guarigione della coppia.

Il fattore tempo

Innanzitutto datti del tempo. Se sei stata tradita, il sentimento prevalente a lungo sarà la rabbia. Bisogna fare in modo che le ferite guariscano piano piano e il risentimento lasci spazio a razionalità e sentimento che ti serviranno per capire se la vostra è una storia che vale la pena recuperare.

L’aiuto di un esperto per superare un tradimento

In questo percorso di guarigione della coppia poi, devi superare il tabù che la società ha verso il perdono di chi ha tradito. Per farlo, meglio non affidarsi troppo ai giudizi di amici e parenti che tendono a parteggiare per tradito o traditore senza se e senza ma. La ricostruzione di un amore è invece qualcosa di molto più complesso e per avere l’immagine complessiva, può essere utile l’aiuto di un esperto come uno psicoterapeuta.

Ricostruire il rapporto di fiducia

Ciò su cui bisogna lavorare maggiormente è recuperare il rapporto di fiducia che si è inevitabilmente spezzato con il tradimento. Ci deve essere impegno sia da parte del tradito che del traditore per farlo. Quest’ultimo deve ammettere il suo errore ed essere disposto a dimostrare che è stato solo un errore.

La differenza tra un errore e un tradimento seriale

C’è una sostanziale differenza infatti tra lo sbaglio di una volta o se il tuo partner è un traditore seriale. In questo caso, potresti avere incontrato un bugiardo cronico, un narcisista, una persona con comportamenti sessuali compulsivi. E allora forse ti devi chiedere se si merita il tuo perdono o forse per il tuo bene è meglio chiudere la porta a una relazione potenzialmente tossica.

Affrontare gli altri problemi di coppia

Una relazione extraconiugale può essere il sintomo di altri problemi della vostra storia su cui lavorare. Per esempio mancanza di comunicazione e poca intimità. Il tradimento può diventare l’occasione per mettere tutte le carte sul tavolo, affrontare i molteplici problemi e decidere di superarli insieme. Perché “insieme” è ciò che volete per il futuro di entrambi. In questo senso, il tradimento può assumere addirittura il valore di un inciampo da cui ripartire, una rinascita dopo mesi o anni di incomprensioni.