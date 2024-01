Uomini Alfa o Beta: qual è il partner più affidabile

C he cosa significa essere un maschio alfa o beta? E vale anche per le donne? Ecco le caratteristiche di ognuno e quale tra queste due figure è il compagno più affettuoso (anche con i bambini)

Sempre più spesso sentiamo parlare di uomini alfa e beta, e anche di donne alfa e beta. Ma che cosa significano queste classificazioni?

Una persona alfa è comunemente considerata come ambiziosa e assertiva. Gli uomini e le donne alfa sono i leader, quelli a cui tutti si sottomettono. Per capirci: un classico maschio alfa è Don Draper di Mad Men. Una donna alfa è Hillary Clinton. Una coppia composta da due “alfa” può essere considerata una coppia di potere.

Una persona beta, invece, è un po’ più “morbida”, non comanda e non suscita negli altri la stessa risposta istintiva di sottomissione. Gli uomini e le donne beta cercano di andare d’accordo con gli altri, più che ottenere ciò che desiderano. Spesso finiscono per essere “la donna dietro l’uomo”, o viceversa, quando sono sposate con una persona alfa.

Non si può solo essere alfa o beta

Ovviamente, queste classificazioni hanno dei limiti. Per chiunque essere interamente beta o interamente alfa sarebbe probabilmente impossibile e malsano. Un uomo alfa completo sarebbe, quasi certamente, anche un grande narcisista. Una persona completamente beta potrebbe avere un disturbo di personalità dipendente.

Definire le persone alfa o beta è una scorciatoia utile per descrivere alcuni aspetti generali del carattere di una persona. Per esempio, dire: “Il mio capo è un classico maschio alfa”, consente agli altri di capire rapidamente l’immagine che proietta, almeno all’interno dell’ufficio.

Gli uomini alfa ci attraggono di più

In generale, comunque, si può affermare che chi ha più “pretese” dalla vita e dal proprio partner è proprio il partner alfa. Molte donne, poi, sono attratte da questo tipo di uomini e spesso dicono: “Vorrei che il mio compagno fosse più un maschio alfa”. Generalmente, quando lo fanno pensano a un uomo più sexy e assertivo, che viene pagato di più ed è rispettato dagli altri. Non pensano agli aspetti della personalità più irritanti di una persona alfa.

Come sono gli uomini alfa e beta in amore

I maschi alfa tendono a legarsi alle donne che soddisfano le loro esigenze (e così fanno anche le donne alfa). Se ti lamenti del fatto che il tuo partner non è abbastanza assertivo, è probabile che tu sia l’alfa nella relazione.

Ed è probabile anche che quest’ultima funzioni principalmente perché il tuo compagno è un uomo beta, che dedica molto del suo tempo a darti ciò di cui hai bisogno, sia che questo significhi fare le faccende domestiche e sia prendersi cura dei bambini più di quanto farebbe un classico “alfa”. Oppure ti permette di sfogarti per ore sulle cose difficili della tua vita, ascoltandoti con fare solidale.

Donna alfa e maschio alfa: può funzionare?

Se una donna alfa stesse con un uomo alfa come lei, probabilmente ci sarebbero un sacco di liti e lotte per la posizione di leader all’interno della famiglia. Spesso, due partner alfa finiscono per tradirsi a vicenda.

Uomini beta, spesso sono anche un po’ alfa

Ricorda, inoltre, che il tuo partner “beta” potrebbe non essere così beta come pensi. Se sei stata costantemente delusa dalla sua mancanza di assertività, potresti avere contribuito a creare una situazione in cui si comporta in modo ancora più passivo con te. Al lavoro, o con altre persone, potrebbe risultare molto più alfa di quanto ci si aspetterebbe. Stare con qualcuno che ti guarda dall’alto in basso non ti aiuta a essere migliore, più attraente e sicuro di te, e questo vale per entrambi i sessi.

Cosa fare se desideri un maschio alfa

Non tutti siamo destinati a collaborare con il leader del branco. Molte donne troverebbero il tuo partner “beta”, attento e solidale, come un uomo fantastico. Anche se ovviamente le persone non possono costringersi ad essere attratte da qualcosa che non è attraente per loro, ci sono molte volte in cui un’introspezione più profonda può portare a un cambio di paradigma che ti permette di vedere la tua relazione in un modo nuovo.

Se ti ritrovi a desiderare un maschio più alfa, può essere utile scrivere un elenco oggettivo delle cose che il tuo attuale partner fa per te e che un uomo alfa potrebbe rifiutarsi di fare. E anche un elenco oggettivo dei tratti della tua personalità che potrebbero non piacere all’alfa dei tuoi sogni.

Se vuoi ancora un alfa dopo tutto questo, allora lavora per cercare di diventare il più beta helpmeet di cui un uomo del genere avrebbe bisogno. Questo potrebbe consentire al tuo attuale partner di agire in modo più assertivo e proattivo.