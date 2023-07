La sporca dozzina: questi 12 errori distruggono una relazione

T i sembreranno consigli bizzarri, ma potrebbero davvero rovinare la tua love story: ecco gli errori da non fare per avere una relazione serena

Se anche tu speri in un amore che sia per sempre, attenta ad alcuni errori: sono 12 quelli che devi assolutamente evitare se non vuoi mettere a rischio la tua relazione.

Se hai a cuore la tua relazione, ecco i 12 errori da non fare

All’apparenza questa sporca dozzina ti sembrerà ironica, ma sappi che c’è del vero. I sorrisi sono ben accetti, ma fai tesoro delle raccomandazioni. Ecco i 12 errori da evitare per far funzionare al meglio la tua relazione.

Tieni a freno pulsioni, istinti e desideri : il tuo lato passionale fa sicuramente bene alla coppia, ma attenta a non esagerare. Ci sono momenti in cui si vorrebbe solo riposare o godere di un momento rilassante dolcemente accoccolati alla propria metà. Insomma, cerca di leggere bene le voglie del tuo partner…

: il tuo lato passionale fa sicuramente bene alla coppia, ma attenta a non esagerare. Ci sono momenti in cui si vorrebbe solo riposare o godere di un momento rilassante dolcemente accoccolati alla propria metà. Insomma, cerca di leggere bene le voglie del tuo partner… Non criticare in continuazione il look del partner : potrebbe sentirsi sminuito e poco apprezzato. Può capitare che alcuni outfit mettano in evidenza i difetti: magari le gambe storte o qualche chilo di troppo. Ma non esagerare con le critiche. Al contrario, lasciati andare a qualche complimento in più .

: potrebbe sentirsi sminuito e poco apprezzato. Può capitare che alcuni outfit mettano in evidenza i difetti: magari le gambe storte o qualche chilo di troppo. Ma non esagerare con le critiche. Al contrario, lasciati andare a . Attenzione a sarcasmo e ironia : le risate fanno bene alla coppia, ma ricorda che il troppo stroppia. Troppe battute sarcastiche indirizzate alla tua dolce metà a lungo andare potrebbero irritarla.

: le risate fanno bene alla coppia, ma ricorda che il troppo stroppia. Troppe battute sarcastiche indirizzate alla tua dolce metà a lungo andare potrebbero irritarla. In una coppia non c’è niente di meglio della sintonia: può succedere che i punti di vista siano discordanti e che tu non sia d’accordo con la sua opinione, ma non farglielo notare in pubblico. Contraddire il tuo partner davanti ad amici o parenti può metterlo in difficoltà , farlo sentire a disagio e rattristarlo. E perché mai dovresti farlo soffrire? Non solo: il tuo comportamento potrebbe essere visto come arrogante e non ci faresti di certo una bella figura.

, farlo sentire a disagio e rattristarlo. E perché mai dovresti farlo soffrire? Non solo: e non ci faresti di certo una bella figura. Non essere troppo “appiccicosa”: è uno degli errori che non fa bene alla relazione. Un po’ di sana gelosia è sempre gradita, ma non esagerare. Se non ci sono sospetti di tradimento in vista , evita di monitorare tutto che fa il tuo partner e non essere una ficcanaso sui social . Non è necessario controllargli il cellulare, verificare con chi si è scambiato dei messaggi o le telefonate ricevute. Al contrario, rischi solo di risultare pesante e dai l’idea che non ti fidi di lui .

è sempre gradita, ma non esagerare. Se non ci sono sospetti di , e . Non è necessario controllargli il cellulare, verificare con chi si è scambiato dei messaggi o le telefonate ricevute. Al contrario, e dai l’idea che . Non criticare eccessivamente il tuo partner con amici e parenti : potrebbero nutrire rancore nei confronti del tuo amato e il rapporto potrebbe risentirne.

: potrebbero nutrire rancore nei confronti del tuo amato e il rapporto potrebbe risentirne. Ascolta i suoi sfoghi : quando parla, non distrarti e non screditare i suoi problemi. Al contrario, è fondamentale in una coppia sostenersi l’un altra (soprattutto quando non tutto va per il verso giusto). Non servono tante parole: a volte, nei momenti “no”, si ha solo il desiderio di essere ascoltati. E quale miglior spalla su cui piangere se non quella della persona che si ama?

: quando parla, non distrarti e non screditare i suoi problemi. Al contrario, è fondamentale in una coppia sostenersi l’un altra (soprattutto quando non tutto va per il verso giusto). Non servono tante parole: a volte, nei momenti “no”, si ha solo il desiderio di essere ascoltati. E quale miglior spalla su cui piangere se non quella della persona che si ama? Ci sono situazioni in cui si ha davvero bisogno di sfogarsi, altre in cui si vuole stare un po’ da soli, per chiarire i pensieri e liberare la mente. Rispetta la volontà del tuo partner: se vuole stare un po’ da solo, lascialo tranquillo . Non insistere per sapere come sta, sarà lui a riabbracciarti non appena si sarà calmato. Presto o tardi, avrà bisogno di confidarsi con te.

. Non insistere per sapere come sta, sarà lui a riabbracciarti non appena si sarà calmato. Presto o tardi, avrà bisogno di confidarsi con te. Se il tuo partner ha appena iniziato a riposarsi o sta guardando la sua squadra del cuore, non disturbarlo con i tuoi innumerevoli discorsi. A meno che non si tratti di un’urgenza particolare, rimanda qualsiasi dibattito: porta pazienza e non interrompere un’attività del cuore . D’altronde, come la prenderesti se dopo una giornata stressante ti disturbassero nell’unico momento che sei riuscita a prendere per te stessa?

. D’altronde, come la prenderesti se dopo una giornata stressante ti disturbassero nell’unico momento che sei riuscita a prendere per te stessa? Con la scusa del “se mi conosci, dovresti capirlo da solo” a volte esageri un po’… E se il tuo partner si infastidisce, non ha tutti i torti. Smetti di pretendere che ti legga nella mente : è uno degli errori che potrebbe rovinare la tua relazione. Quindi se hai un problema, parlarne apertamente .

: è uno degli errori che potrebbe rovinare la tua relazione. Quindi . Impara a leggere dietro le righe , a comprendere l’implicito dietro a ciò che ha detto il tuo partner: a volte è il modo migliore per soddisfare i suoi desideri e andare incontro alle sue necessità. A volte dietro un “lo farei” si cela l’esatto contrario: “Preferirei davvero non farlo”. Anche in una relazione capita di scendere a compromessi : non devi essere sempre tu quella da accontentare. Ascolta anche il tuo partner ed esaudisci qualche suo desiderio.

, a comprendere l’implicito dietro a ciò che ha detto il tuo partner: a volte è il modo migliore per soddisfare i suoi desideri e andare incontro alle sue necessità. A volte dietro un “lo farei” si cela l’esatto contrario: “Preferirei davvero non farlo”. Anche in una relazione capita di : non devi essere sempre tu quella da accontentare. Ascolta anche il tuo partner ed esaudisci qualche suo desiderio. Impara ad accettare anche i difetti: a meno che si tratti di una relazione tossica (alla quale è meglio mettere un punto quanto prima), non farti travolgere dall’istinto. Prima di buttare tutto all’aria, e poi pentirtene, rifletti sul bene che può farti la persona che hai scelto di avere al tuo fianco. Come in qualsiasi altro rapporto, i problemi in una coppia sono inevitabili. Ma se l’amore tra voi è sincero e profondo, insieme sarete in grado di superare qualsiasi difficoltà. Non pensare che altrove troverai sicuramente qualcuno di migliore: il tuo partner potrebbe essere semplicemente la persona più adatta a te e a nessun altro. Insomma, rifletti bene prima di prendere una decisione così importante: se la persona che hai affianco ti fa soffrire non è di certo quella che fa per te, ma se ci sono solo incomprensioni di tanto in tanto non è il caso di mettere fine alla vostra relazione.

Altri consigli per una love story coi fiocchi

Negli anni Cinquanta il matrimonio durava tutta la vita, anche se non sempre era un’unione davvero felice. Oggi invece dura in media 19 anni: parola dell’Istat. A resistere, c’era da aspettarselo, sono in particolare le unioni di vecchia data, quelle delle generazioni un po’ più in là con gli anni. Oggi capita di lasciarsi anche solo dopo 18 mesi dal giorno delle nozze. L’età media delle neoseparate è di 42 anni e nell’ultimo ventennio le separazioni sono addirittura raddoppiate.

Insomma, al giorno d’oggi far durare un matrimonio sembra un’impresa quasi impossibile. Le cause sono molteplici, tra cui la difficoltà di comunicazione. Alcuni consigli possono fare la differenza e aiutarti a vivere una relazione serena e duratura.

Ognuno di noi ha dei difetti, ma non soffermarti solo su quelli: guarda prima le qualità del tuo partner. La stima nei confronti della tua dolce metà non deve mai mancare e non devi neppure pretendere di avere sempre ragione. Che il tuo partner contribuisca in larga parte alla tua felicità è indiscutibile, ma ricorda che la tua felicità non dipende sempre e solo da qualcun altro. Insomma, il tuo lui fa quel che può e non sempre quello che vorresti. Non pretendere nulla in cambio: l’amore è un sentimento profondo, prezioso e disinteressato. Lascia da parte il tuo lato da contabile: l’amore è un dono che si fa all’altro e non prevede alcun tornaconto personale. Inoltre, è bene non assolutizzare i comportamenti né far leva sui sensi di colpa.

Attenzione anche sotto le coperte: non mettere l’altro sotto accusa, evita di dire alla tua metà che è pigro, poco appassionato o poco fantasioso. Invece di lamentarti e metterlo in difficoltà, esprimi con trasparenza i tuoi desideri.

Non discutere mai quando sei arrabbiata, se non vuoi offendere il tuo amato. Non far vedere all’altro quanto potresti essere “spaventosa”: di certo non se lo dimenticherà… Calmati, invece di urlare contro il tuo partner. Potresti dirgli le cose peggiori e farlo soffrire. Impara anche a perdonare e non lasciare spazio al rancore.