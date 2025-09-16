La menopausa non è la fine, ma l’inizio di tutto. A Milano il 27 settembre arriva un evento che promette di cambiare per sempre il modo in cui guardiamo a questa fase della vita: Rinascere in menopausa: un nuovo inizio. A guidare la rivoluzione sarà la ginecologa Raffaela Di Pace, instancabile divulgatrice e voce di milioni di donne.

Perché sì: sono 10 milioni e mezzo in Italia a vivere la menopausa. E allora basta silenzi, basta vergogna: è ora di trasformare i sintomi in consapevolezza, l’isolamento in comunità, la paura in orgoglio.

Un pomeriggio che scuote gli stereotipi

L’Hotel dei Cavalieri Duomo diventa il centro di un racconto tutto nuovo: la menopausa non come punto d’arrivo, ma come palcoscenico per rinascere. L’apertura istituzionale darà forza al messaggio, lo short film con Paulina Porizkova regalerà emozione pura e la conduzione di Nicoletta Deponti renderà la scienza un racconto vibrante, vicino e coinvolgente.

Dal piacere alla finanza: un viaggio senza tabù

Si parlerà di tutto, senza giri di parole: dalla salute ormonale alle nuove pratiche di movimento che ringiovaniscono, fino ai segreti del face taping per un volto naturale e luminoso. L’intimità sarà protagonista con medici, esperte e voci spirituali che ribaltano i vecchi cliché sul piacere femminile. E non mancherà un tocco beauty con Clio MakeUp a ricordarci che la bellezza non si esaurisce mai. Persino la finanza diventa femminile: strategie e consigli per trasformare la maturità in un vero superpotere economico.

Tre percorsi ma una stessa verità

Il gran finale sarà tutto al femminile, con tre voci potenti e diverse: Monica Re, Gabriella Scapicchio e Carmen Salomone. Ognuna racconterà come la menopausa non sia stata un ostacolo, ma l’occasione per reinventarsi, affrontare sfide personali e trasformarle in energia nuova. Tre percorsi unici, una stessa verità: la seconda metà della vita può essere il momento più forte, libero e creativo di sempre.

Dove: Milano, 27 settembre 2025 – Hotel dei Cavalieri Duomo, Piazza Missori 1

Quando: 14.30 – 19.00

Ingresso: gratuito (con prenotazione)

