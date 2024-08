Ora che si avvicina la fine dell’estate, la semplice voglia di relax (magari negli ultimi giorni di vacanze, magari in casa), viene inquinata dalla cosiddetta sunshine guilt: la spinta a uscire, a godersi il sole. Si tratta di una sorta di senso di colpa a non approfittare delle giornate di sole. Come se si perdesse un’occasione della quale poi ci si potrebbe pentire. A quanto pare a soffrirne di più sono i giovani della Gen Z, come dimostra la diffusione dell’ashtag #sunshineguilt sui social. Ma a ben vedere a provarla sono anche i boomers.

Cos’è la sunshine guilt

A descrivere bene la sunshine guilt, la sensazione di frustrazione nel dover rimanere in casa quando fuori c’è una bella giornata di sole, è stata di recente su Instagram @charliehealth. Si tratta di uno pseudonimo dietro il quale si offre un servizio di salute mentale che propone consigli per il benessere. La sunshine guilt (letteralmente il senso di colpa legato alle giornate di sole) consiste proprio nel provare rimorso o ansia nel non sfruttare a pieno il tempo soleggiato, soprattutto quando si prova la sensazione che si “dovrebbe” uscire per goderne i benefici.

Dove nasce il fenomeno sunshine guilt

«Il sentimento di colpa o disagio che alcune persone provano quando non riescono a godere di una giornata di sole, spesso per motivi come impegni lavorativi, malessere fisico o semplicemente per mancanza di voglia, può essere particolarmente comune, soprattutto in regioni del mondo in cui il sole è raro. Qui ogni giornata luminosa viene vista come un’occasione da non perdere. Il fenomeno è stato poi esteso alle stagioni più luminose delle zone comunque ben soleggiate», spiega Alessandro Calderoni, psicologo e psicoterapeuta, creatore di Psymind.it e dei podcast Relief e Ipnopodcast.

Attività all’aperto o relax a casa?

Il dilemma, dunque, si pone non solo quando si è in qualche modo obbligati a rimanere tra le mura domestiche o dell’ufficio, magari per motivi di lavoro, ma quando si potrebbe uscire e invece si è combattuti con la voglia di restare a godersi il relax all’interno di casa. «Il primo consiglio è riconsiderare le aspettative: è importante riconoscere che non c’è un modo giusto di vivere una giornata di sole (e nemmeno la vita). Ogni persona ha bisogni e desideri diversi, e va bene trascorrere la giornata in modo che sia soddisfacente per se stessi, anche se ciò significa restare in casa (senza eccessi in un senso o nell’altro, possibilmente)», spiega Calderoni.

Accettare le proprie emozioni

«Invece di respingere o giudicare i sentimenti di colpa, può essere utile riconoscerli e capire da dove provengono. Questo può aiutare a ridurre il loro impatto», prosegue l’esperto, che suggerisce anche di «Praticare l’auto-compassione: trattarsi con gentilezza e comprensione, come si farebbe con un amico, può aiutare a ridurre il senso di colpa e a ricordare che è normale non voler uscire ogni volta che c’è il sole (ma poi uscire a fare cosa e perché?)».

Bilanciare il tempo

Un altro modo per evitare di provare quel senso di frustrazione legato alla sensazione di sprecare le giornate di sole, è «cercare, se possibile, di trovare un equilibrio tra i doveri quotidiani e il tempo per se stessi. Anche brevi momenti trascorsi all’aperto possono essere sufficienti per godere del sole senza sentirsi obbligati a dedicarvi l’intera giornata. O godere del verde urbano, che ha un impatto di riduzione su ansia e stress. O prendere sole sul viso al mattino presto per attivare la secrezione di serotonina e dare sostegno all’umore. Bene anche la socialità e la condivisione di questo stato di singolare inquietudine».

Ne soffrono soprattutto le donne?

Se si cerca su TikTok l’hashtag #sunshineguilt compaiono soprattutto storie di donne. È possibile che sia una sensazione che riguarda soprattutto l’universo femminile? «In realtà non ci sono evidenze per cui ne soffrano di più le donne. Probabilmente ne soffre di più chi patisce di più quel tipo di pressione sociale. In generale le donne parlano maggiormente delle proprie emozioni e quindi le diffonderanno anche sui social, le leggeranno e ne saranno influenzate, subendo anche la pressione sociale», chiarisce Alessandro Calderoni.

Colpa (anche) della società

Tra le possibili cause della sunshine guilt c’è sicuramente una certa pressione sociale: «C’è una percezione diffusa che le giornate di sole debbano essere sfruttate al massimo, sia per attività all’aperto che per il miglioramento del proprio benessere. Questa pressione può portare a sentimenti di colpa se non si riesce a farlo. Influisce anche la percezione del tempo sprecato, particolarmente marcata, come detto, quando si vive in zone dove il sole non è frequente, ma valida anche quando il fenomeno si riferisce all’estate», sottolinea l’esperto, che ricorda come si tratti di una stagione idealizzata carica di sogni.

Attenzione alle aspettative personali

Non ultimo dei fattori, infatti, a pesare possono essere anche aspettative personali: «Non va dimenticato che si lavora sodo per 48/49 settimane all’anno idealizzando le restanti due o tre come se ci riscattassero dal resto dell’esistenza», sottolinea lo psicoterapeuta. «Inoltre spesso le persone hanno aspettative personali su come dovrebbero comportarsi in certe condizioni meteorologiche o sociali, e non riuscire a soddisfarle può portare a sentimenti di colpa o di inadeguatezza».

Sunshine Guilt e FOMO: cos’hanno in comune

La sunshine guilt è considerata una sensazione simile alla FOMO, la “sindrome” di chi teme di perdere qualcosa perché assente (magari dai social). «Sunshine guilt e FOMO sono concetti distinti (uno più su base ambientale, l’altro maggiormente influenzato dai social), ma condividono una base psicologica comune legata al timore di perdere o sprecare un’opportunità. Entrambi i fenomeni riflettono il modo in cui le aspettative, sociali o personali, possono influenzare le nostre emozioni e il nostro comportamento», chiarisce lo psicologo, che ricorda come in entrambi i casi possono valere i consigli su un cambio di atteggiamento e di gestione del proprio tempo.